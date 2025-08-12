Бесплатная магистратура: конкурс на присуждение грантов начался в Казахстане

Сегодня начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

По данным Миннауки, конкурс будет проходить до 18 августа через приемные комиссии вузов, в том числе, через виртуальные комиссии.

"Всего в комплексном тестировании приняли участие около 49 тыс. человек. По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 50% поступающих, по профильному направлению - 21%. Они смогут участвовать в конкурсе грантов.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования", - рассказали в министерстве.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть, будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: копия удостоверения личности, документ о высшем образовании (диплом и приложение), сертификат КТ и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии).

При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения.

"Поступающие в магистратуру могут претендовать на 13 тыс. государственных образовательных грантов. Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы до 25 августа на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.

Зачисление на обучение будущих магистрантов завершится до 28 августа", - сказано в сообщении.

