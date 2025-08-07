jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Опубликован список обладателей грантов за 2025 год

    Опубликовано:

    Студенты делают записи
    Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Fizkes/Getty Images

    Сегодня появился список получивших образовательные гранты в Казахстане, передает NUR.KZ. Документ с именами победителей опубликовал глава Миннауки Саясат Нурбек.

    Кто получил гранты?

    Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение грантов можно тут. Также сообщается, что свидетельство о государственном образовательном гранте будет доступно в течение трех рабочих дней на сайте Национального центра тестирования МНВО РК. Зачисление в высшие учебные заведения будет осуществляться до 25 августа включительно.

    Как распределяли гранты?

    Как рассказал глава Миннауки, для подготовки кадров приоритетных отраслей экономики, 60% от общего количества образовательных грантов распределено по инженерным и техническим направлениям подготовки.

    "По итогам конкурса государственный образовательный заказ освоен на 99%. В этом году проект "Серпін" вызвал большой интерес среди молодежи из густонаселенных регионов. По итогам конкурса более 2 тыс. обладателей грантов поедут обучаться в ведущие вузы северного, восточного и центрального Казахстана.

    В этом году выделено более 77 тыс. образовательных грантов. Порядка 20 вузов, осуществляющих сотрудничество с ведущими зарубежными университетами, начали прием студентов. Это важный шаг на пути формирования Казахстана как регионального образовательного хаба", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что на конкурс по присуждению государственных образовательных грантов в 2025 году подано около 113 тыс. заявок, что на 9 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом.

    Квоты при получении гранта

    В Миннауки добавили, что при распределении грантов сохранили установленные законодательством квоты для детей из социально уязвимых категорий населения. В целях поддержки талантливой молодежи предусмотрен гранты вне конкурса, это победители международных олимпиад и спортивных соревнований.

    "В 2024 году впервые присуждены дифференцированные гранты, которые частично покрывают расходы на обучение, оставшуюся сумму обладатели могут оплатить за счет собственных средств, либо получить льготный образовательный кредит. В 2025 году количество дифференцированных грантов составляет 300 грантов. Конкурс по присуждению дифференцированных грантов состоится в сентябре текущего года", - добавили в министерстве.

    Кроме того, впервые выделены 2 010 образовательных грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу.

    Накануне мы писали, где можно будет посмотреть список победителей конкурса.

    Ранее сообщалось, что начата работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Отмечалось также, что список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа. Добавим, прием заявлений абитуриентов для участия в конкурсе грантов стартовал 13 июля и продлился до 20 июля.

    О том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки, вы можете прочесть тут.

