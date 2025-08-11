Еще один шанс получить грант появился у абитуриентов Казахстана: начался прием заявлений

В Казахстане начался прием документов на получение образовательных грантов от местных исполнительных органов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

По данным Миннауки, на 2025-2026 учебный год начат прием заявлений от местных исполнительных органов на государственный образовательный грант на конкурсной основе.

Сколько грантов и где выделено

"Акиматы ежегодно выделяют гранты на целевую подготовку по приоритетным специальностям. В этом году местными исполнительными органами выделено 1 729 образовательных грантов", - сказано в сообщении.

По данным министерства, 526 грантов выделил акимат столицы - это самый высокий показатель среди МИО. На втором месте - Восточно-Казахстанская область (299 грантов), далее Шымкент - 285, Атырауская область - 265, Жамбылская область - 215, область Абай - 200, Туркестанская область - 180, Западно-Казахстанская область - 128, Мангистауская область - 108. Остальные регионы предоставляют менее 100 грантов.

Как принять участие

Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта претенденту необходимо подать заявление в приемную комиссию вуза. Также необходимо предоставить документ об образовании, сертификат ЕНТ, копию документа, удостоверяющего личность, документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии).

Сроки приема

Информацию о сроках приема документов можно получить в акиматах, а также в приемных комиссиях вузов. Решение о предоставлении гранта принимается специальной комиссией, созданной при акимате.

Прием в высшие учебные заведения завершится 25 августа.

На прошлой неделе был опубликован список обладателей грантов за 2025 год. Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение грантов можно тут.

После министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, на какие программы еще могут рассчитывать абитуриенты, которые не получили грант на обучение в вузах.

Ранее сообщалось, что начата работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Отмечалось также, что список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа. Добавим, прием заявлений абитуриентов для участия в конкурсе грантов стартовал 13 июля и продлился до 20 июля.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.