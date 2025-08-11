Еще один шанс получить грант появился у абитуриентов Казахстана: начался прием заявлений

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Еще один шанс получить грант появился у абитуриентов Казахстана: начался прием заявлений

    Опубликовано:

    Студенты делают записи
    Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Fizkes/Getty Images

    В Казахстане начался прием документов на получение образовательных грантов от местных исполнительных органов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

    По данным Миннауки, на 2025-2026 учебный год начат прием заявлений от местных исполнительных органов на государственный образовательный грант на конкурсной основе.

    Сколько грантов и где выделено

    "Акиматы ежегодно выделяют гранты на целевую подготовку по приоритетным специальностям. В этом году местными исполнительными органами выделено 1 729 образовательных грантов", - сказано в сообщении.

    По данным министерства, 526 грантов выделил акимат столицы - это самый высокий показатель среди МИО. На втором месте - Восточно-Казахстанская область (299 грантов), далее Шымкент - 285, Атырауская область - 265, Жамбылская область - 215, область Абай - 200, Туркестанская область - 180, Западно-Казахстанская область - 128, Мангистауская область - 108. Остальные регионы предоставляют менее 100 грантов.

    Как принять участие

    Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта претенденту необходимо подать заявление в приемную комиссию вуза. Также необходимо предоставить документ об образовании, сертификат ЕНТ, копию документа, удостоверяющего личность, документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии).

    Сроки приема

    Информацию о сроках приема документов можно получить в акиматах, а также в приемных комиссиях вузов. Решение о предоставлении гранта принимается специальной комиссией, созданной при акимате.

    Прием в высшие учебные заведения завершится 25 августа.

    На прошлой неделе был опубликован список обладателей грантов за 2025 год. Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение грантов можно тут.

    После министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, на какие программы еще могут рассчитывать абитуриенты, которые не получили грант на обучение в вузах.

    Ранее сообщалось, что начата работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Отмечалось также, что список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа. Добавим, прием заявлений абитуриентов для участия в конкурсе грантов стартовал 13 июля и продлился до 20 июля.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.