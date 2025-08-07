"Некоторые могут отказаться": к оставшимся без гранта абитуриентам обратился глава Миннауки

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Некоторые могут отказаться": к оставшимся без гранта абитуриентам обратился глава Миннауки

    Опубликовано:

    Мужчина грустит за ноутбуком
    Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: byryo / Getty Images

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил, на какие программы еще могут рассчитывать абитуриенты, которые не получили грант на обучение в вузах, передает NUR.KZ.

    В своем обращении к абитуриентам Саясат Нурбек поздравил 77 тыс. абитуриентов, которые стали обладателями образовательных грантов. Также он обратился к тем, кому грант получить не удалось.

    "Если вы в этом году не получили государственный образовательный грант - это еще не повод терять надежду! Грант - это лишь одна из возможностей. В этом году количество поданных заявлений на конкурс было на 9 тыс. больше, чем в прошлом году, поэтому уровень конкуренции оказался очень высоким", - сказано в обращении.

    По словам Нурбека, абитуриентам не нужно ограничиваться только государственным грантом, он указал другие доступные формы поддержки.

    Ректорские гранты университетов - специальные гранты, предоставляемые вузами активным, успешным и социально уязвимым абитуриентам. В 2025 году общее количество таких грантов превысило 2 тыс.

    Гранты от акиматов - предоставляются с целью подготовки специалистов востребованных профессий, а также поддержки социально уязвимых слоев населения. В 2025 году местные исполнительные органы выделили более 1 700 грантов на обучение по программам бакалавриата.

    Целевые гранты от работодателей предоставляются на основе соглашения между работодателем и высшим учебным заведением и направлены на трудоустройство будущих специалистов. Также имеется практика предоставления грантов от частных фондов и спонсоров.

    "Кроме того, некоторые абитуриенты могут отказаться от гранта, и тогда возможность предоставляется следующему по баллам кандидату. Также возможно начать обучение на платной основе и впоследствии перейти на грант по результатам академической успеваемости.

    Призываем всех, кто не получил государственный грант, воспользоваться вышеуказанными возможностями. Главное - не отступать от цели, изучать все варианты и действовать!" - написал Саясат Нурбек.

    Напомним, сегодня был опубликован список обладателей грантов за 2025 год. Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение грантов можно тут.

    Накануне мы писали, где можно будет посмотреть список победителей конкурса.

    Ранее сообщалось, что начата работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Отмечалось также, что список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа. Добавим, прием заявлений абитуриентов для участия в конкурсе грантов стартовал 13 июля и продлился до 20 июля.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.