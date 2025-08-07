"Некоторые могут отказаться": к оставшимся без гранта абитуриентам обратился глава Миннауки

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил, на какие программы еще могут рассчитывать абитуриенты, которые не получили грант на обучение в вузах, передает NUR.KZ.

В своем обращении к абитуриентам Саясат Нурбек поздравил 77 тыс. абитуриентов, которые стали обладателями образовательных грантов. Также он обратился к тем, кому грант получить не удалось.

"Если вы в этом году не получили государственный образовательный грант - это еще не повод терять надежду! Грант - это лишь одна из возможностей. В этом году количество поданных заявлений на конкурс было на 9 тыс. больше, чем в прошлом году, поэтому уровень конкуренции оказался очень высоким", - сказано в обращении.

По словам Нурбека, абитуриентам не нужно ограничиваться только государственным грантом, он указал другие доступные формы поддержки.

Ректорские гранты университетов - специальные гранты, предоставляемые вузами активным, успешным и социально уязвимым абитуриентам. В 2025 году общее количество таких грантов превысило 2 тыс.

Гранты от акиматов - предоставляются с целью подготовки специалистов востребованных профессий, а также поддержки социально уязвимых слоев населения. В 2025 году местные исполнительные органы выделили более 1 700 грантов на обучение по программам бакалавриата.

Целевые гранты от работодателей предоставляются на основе соглашения между работодателем и высшим учебным заведением и направлены на трудоустройство будущих специалистов. Также имеется практика предоставления грантов от частных фондов и спонсоров.

"Кроме того, некоторые абитуриенты могут отказаться от гранта, и тогда возможность предоставляется следующему по баллам кандидату. Также возможно начать обучение на платной основе и впоследствии перейти на грант по результатам академической успеваемости.

Призываем всех, кто не получил государственный грант, воспользоваться вышеуказанными возможностями. Главное - не отступать от цели, изучать все варианты и действовать!" - написал Саясат Нурбек.

Напомним, сегодня был опубликован список обладателей грантов за 2025 год. Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение грантов можно тут.

Накануне мы писали, где можно будет посмотреть список победителей конкурса.

Ранее сообщалось, что начата работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Отмечалось также, что список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа. Добавим, прием заявлений абитуриентов для участия в конкурсе грантов стартовал 13 июля и продлился до 20 июля.

