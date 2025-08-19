Казахстанский аксакал планирует за три месяца дойти пешком до Атлантического океана

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Казахстанский аксакал планирует за три месяца дойти пешком до Атлантического океана

    Опубликовано:

    Сарсенбай Котырашов
    Сарсенбай Котырашов. Кадр из видео: instagram.com/ulytaumen

    75-летний марафонец из области Ұлытау Сарсенбай Котырашов отправился в очередное путешествие. На этот раз аксакал планирует пройти пешком по Европе, передает "24KZ".

    По информации телеканала, это уже четвертое путешествие Сарсенбая Котырашова. Начинал он в 2022 году - прошел тогда все регионы Казахстана. Затем посетил Россию, Грузию, Турцию, Монголию и Китай. В общей сложности пенсионер преодолел больше 15 тыс. км. Но его большая мечта - обойти пешком весь мир.

    В этот раз Сарсенбай Котырашов поставил цель пройти 3200 км - от Болгарии до Франции. По его подсчетам, путешествие займет три месяца и завершится в начале декабря на берегу Атлантического океана.

    "Чувствую себя отлично. Готов к путешествию физически и морально. Пеший марафон по Казахстану стал для меня хорошей проверкой и подготовкой к следующим этапам. А возраст - это не повод, чтобы отказываться от мечты. Я уверен в своих силах, поэтому и решился на такой ответственный шаг", - рассказал Сарсенбай Котырашов.

    За день Сарсенбай Котырашов планирует проходить около 30-40 км. Поддержку в разных странах аксакалу намерены оказать представители консульств Казахстана.

    И хотя путешествие Сарсенбая Котырашова претендует на рекорд, сам аксакал не считает это главной целью. Он просто хочет посмотреть мир. А также это отличная возможность рассказать жителям других стран о Казахстане и призвать всех к здоровому образу жизни.

    Напомним, в 2022 году Котырашов решил обойти пешком весь Казахстан с одной тележкой. По словам мужчины, на такое путешествие он решался шесть лет: семья беспокоилась и отговаривала. Но определив три главные цели похода, он отправился в дорогу.

    Тогда он вышел из области Улытау в конце марта, а в июле уже был в Петропавловске. В конце сентября Сарсенбая Котырашова встретили на проезжей части на подходе к селу Бейнеу в Мангистауской области. Свой путь в прошлом году аксакал закончил в Актау на берегу Каспия в начале октября.

    Позже стало известно, что аксакалу подарили двухкомнатную квартиру в Жезказгане.

    В 2023 году мы писали, как казахстанец пешком дошел сначала до Турции, затем - до Грузии.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.