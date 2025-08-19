Казахстанский аксакал планирует за три месяца дойти пешком до Атлантического океана

75-летний марафонец из области Ұлытау Сарсенбай Котырашов отправился в очередное путешествие. На этот раз аксакал планирует пройти пешком по Европе, передает "24KZ".

По информации телеканала, это уже четвертое путешествие Сарсенбая Котырашова. Начинал он в 2022 году - прошел тогда все регионы Казахстана. Затем посетил Россию, Грузию, Турцию, Монголию и Китай. В общей сложности пенсионер преодолел больше 15 тыс. км. Но его большая мечта - обойти пешком весь мир.

В этот раз Сарсенбай Котырашов поставил цель пройти 3200 км - от Болгарии до Франции. По его подсчетам, путешествие займет три месяца и завершится в начале декабря на берегу Атлантического океана.

"Чувствую себя отлично. Готов к путешествию физически и морально. Пеший марафон по Казахстану стал для меня хорошей проверкой и подготовкой к следующим этапам. А возраст - это не повод, чтобы отказываться от мечты. Я уверен в своих силах, поэтому и решился на такой ответственный шаг", - рассказал Сарсенбай Котырашов.

За день Сарсенбай Котырашов планирует проходить около 30-40 км. Поддержку в разных странах аксакалу намерены оказать представители консульств Казахстана.

И хотя путешествие Сарсенбая Котырашова претендует на рекорд, сам аксакал не считает это главной целью. Он просто хочет посмотреть мир. А также это отличная возможность рассказать жителям других стран о Казахстане и призвать всех к здоровому образу жизни.

Напомним, в 2022 году Котырашов решил обойти пешком весь Казахстан с одной тележкой. По словам мужчины, на такое путешествие он решался шесть лет: семья беспокоилась и отговаривала. Но определив три главные цели похода, он отправился в дорогу.

Тогда он вышел из области Улытау в конце марта, а в июле уже был в Петропавловске. В конце сентября Сарсенбая Котырашова встретили на проезжей части на подходе к селу Бейнеу в Мангистауской области. Свой путь в прошлом году аксакал закончил в Актау на берегу Каспия в начале октября.

Позже стало известно, что аксакалу подарили двухкомнатную квартиру в Жезказгане.

В 2023 году мы писали, как казахстанец пешком дошел сначала до Турции, затем - до Грузии.

