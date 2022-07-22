72-летний кузнец из Улытау дошел пешком до Петропавловска (видео)

Сарсенбай Котырашов. Кадр из видео: КТК

Сарсенбай Котырашов пешком прошел 4,5 тысячи километров с одной только тележкой. Мужчина отправился в поход, чтобы рассказывать казахстанцам о своем родном крае и древних традициях, передает сайт телеканала КТК.

Из дома аксакал вышел еще в апреле. С юга на север страны он идет по магистральным трассам.

72-летний Котырашов признается, что в начале пути проходил по 100 километров в день, но сейчас из-за жары пришлось вдвое сбавить темп.

По словам мужчины, на такое путешествие он решался шесть лет: семья беспокоилась и отговаривала. Но в этом году, определив три главные цели похода, отправился в дорогу.

Сейчас путешественник рассказывает всем встречным о природе и истории родного Улытау. Во время путешествия он также собирает данные о коллегах-ремесленниках, чтобы организовать всемирную выставку работ. А еще надеется привлечь внимание к древнему празднику – Кумыс мейрамы. Аксакал мечтает, чтобы его официально внесли в календарь.

В свои годы мужчина путешествует один с 60-килограммовой тележкой, которую сделал сам. В ней находятся запчасти, спальный мешок, хлеб и кумыс. Говорит: чтобы добиться цели, больше ничего не нужно.

"Я медленно хожу, потому что часто встречают, останавливают люди, поздоровкаются, фотографируются, вопросы задают: "Зачем в таком возрасте идешь, что не хватает? Зачем нужно это ходить, пенсию получаешь – сиди дома. Делать нечего что ли?" Я отвечаю: "Я болею за свою Родину, за свое государство, за свою нацию", – рассказал Сарсенбай Котырашов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979691-72-letniy-kuznets-iz-ulytau-doshel-peshkom-do-petropavlovska/