"Дед – знаменитый путешественник": 73-летний казахстанец пешком дошел до Грузии

Сарсенбай Котырашов. Кадр из видео: 24.kz

73-летний Сарсенбай Котырашов стал известен в прошлом году, когда пешком обошел весь Казахстан. Теперь же он отправился по другим странам, передает телеканал "Хабар 24".

2 августа Сарсенбай Котырашов начал свое путешествие из Казахстана в Турцию. Сейчас он уже добрался до столицы Грузии, города Тбилиси.

Это второй его пеший поход – в прошлом году аксакал прошел за полгода 8 тысяч километров по Казахстану. Нынешнее же путешествие он разделил на два этапа. Осенью Сарсенбай Котырашов вернется в Казахстан, а весной – продолжит путь дальше.

Как отмечает телеканал, в Казахстане мужчина ночевал прямо в степи, но в других странах на ночевку он останавливается в маленьких отелях, а с утра продолжает путь.

"В молодости мне спортом заниматься некогда было. С 9 лет я на производстве работал и до сих пор работаю. Семья поддерживает: они гордятся мной, что у нас дед – знаменитый путешественник. Говорят: "Знает весь мир. Друзей у него много", – рассказал Котырашов.

Ежедневно аксакал проходит около 40 километров. При этом мужчина не просто идет из пункта в пункт, а знакомится с культурой и обычаями стран.

"Здесь понравилась погода. Воздух свежий, люди добрые, общительные. Уважаю таких людей, которые общительные, хорошо встретили. Рад, спасибо всему грузинскому народу. Путешествие для меня интересное, потому что у меня будет столько друзей, столько стран узнаю. Их историю, культуру, обычаи. Это для меня большую роль играет. Мое путешествие – это мир во всем мире. Путешествовать не поздно никогда!" – добавил путешественник.

Сейчас он уже на пути в Батуми, где и пересечет границу с Турцией. В Стамбул Сарсенбай Котырашов планирует попасть в начале октября.

Напомним, в прошлом году Котырашов решил обойти пешком весь Казахстан с одной тележкой. По словам мужчины, на такое путешествие он решался шесть лет: семья беспокоилась и отговаривала. Но в 2022 году, определив три главные цели похода, он отправился в дорогу.

В конце марта он вышел из области Улытау, а в июле уже был в Петропавловске. В конце сентября Сарсенбая Котырашова встретили на проезжей части на подходе к селу Бейнеу в Мангистауской области.

Свой путь в прошлом году аксакал закончил в Актау на берегу Каспия в начале октября.

Позже стало известно, что аксакалу подарили двухкомнатную квартиру в Жезказгане.

Путь, проделанный Сарсенбаем Котырашовым. Кадр из видео: instagram.com/ulytaumen

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034771-ded-znamenityy-puteshestvennik-73-letniy-kazahstanets-peshkom-doshel-do-gruzii/