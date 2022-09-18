Пешком по Казахстану: 72-летнего путешественника из Улытау встретили в Бейнеу (видео)

Сарсенбай Котырашов. Кадр из видео: instagram.com/ulytaumen

72-летний кузнец Сарсенбай Котырашов из села Улытау в Карагандинской области уже прошел пешком почти весь Казахстан. Недавно его встретили неподалеку от села Бейнеу.

По словам местных жителей, они удивились, встретив Сарсенбая Котырашова на проезжей части на подходе к селу Бейнеу в Мангистауской области, передает издание Lada.kz.

Отмечается, что они дали ему в дорогу воды, некоторую сумму денег и пожелали счастливого пути до Актау, куда сейчас направляется путешественник.

В начале недели издание сообщало, что кузнеца из Улытау встретили на дороге в Атырауской области. На тот момент Котырашов планировал дойти до Актау в течение 10 дней.

Сам Улытаумен, как теперь его называют, несколько дней назад в своем Instagram-аккаунте сообщил, что 9 сентября дошел до Атырау. К этому моменту он провел в пути 160 дней и прошел пешком 6710 километров.

Путь, проделанный Сарсенбаем Котырашовым. Кадр из видео: instagram.com/ulytaumen

Свое путешествие 72-летний мужчина начал 31 марта – он вышел из родного села Улытау в Карагандинской области.

В конце июля сообщалось о том, что путешественника встретили в Петропавловске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988382-peshkom-po-kazahstanu-72-letnego-puteshestvennika-iz-ulytau-vstretili-v-beyneu-video/