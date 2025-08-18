"Ограничение электроэнергии на юге Казахстана": Минэнерго выступило с заявлением
В Министерстве энергетики Казахстана опровергли информацию о возможных ограничениях электроэнергии на юге страны и заявили, что система работает без сбоев, передает NUR.KZ.
По данным Минэнерго, распространяемая в соцсетях информация о якобы готовящихся ограничениях на подачу электроэнергии в южных регионах страны не имеет под собой никаких оснований.
"Ведомство призывает граждан и представителей СМИ доверять только официальным источникам. Ситуация с электроснабжением потребителей в южных областях Казахстана оценивается как полностью стабильная. Поставка электрической энергии осуществляется в штатном режиме, покрывая все потребности населения и промышленных предприятий. Единая электроэнергетическая система страны функционирует без сбоев.
Министерство энергетики держит на постоянном контроле баланс производства и потребления электроэнергии по всей республике. Все генерирующие и передающие компании работают в рамках утвержденных графиков, обеспечивая надежность энергосистемы", - сказано в заявлении.
Ранее мы писали, что тарифы на электроэнергию повысили в Казахстане с 1 августа. Рост цен составил до чуть более двух тенге в зависимости от региона и обслуживающей компании.
Напомним, ранее платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии - 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.
Но позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что рост тарифов в Казахстане продолжится. Это необходимо для финансирования поддержки и модернизации инженерных сетей и производства тепла, электроэнергии и так далее.
При этом в Минэкономики не исключили роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане в разумных пределах.
