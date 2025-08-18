Туманы, град и дожди: понижение температуры ожидается в регионах Казахстана в начале недели

В ближайшие дни, с 19 по 21 августа, по Казахстану ожидается понижение температуры, туманы и сильные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на прогноз РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, в ближайшие дни метеорологическую обстановку в РК продолжит определять северо-западный циклон, смещающийся с западных регионов в восточном направлении. Циклон обусловит облачную с прояснениями погоду, пройдут грозовые дожди, в дневные часы возможны град и шквалистый ветер.

Сильные дожди прогнозируются 19 августа на западе, востоке, 20-21 августа на северо-западе, 21 августа на севере страны. В то же время в южных регионах под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая и ясная погода. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туманы.

Температурный фон на севере понизится: ночью до +10…+17 градусов, днем до +17…+25 градусов, на востоке ночные температуры составят +5…+15 градусов. Днем ожидается незначительное повышение до +22…+29 градусов. В остальных регионах существенных колебаний температуры воздуха не прогнозируется.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на весь август. Отмечалось, что в течение второй и третьей декад августа жаркие и сухие дни будут сменяться прохладными и дождливыми, временами с грозами и градом.

Также синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе в Астане, Алматы и Шымкенте.

