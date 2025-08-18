Почти всю неделю дожди: похолодание обещают в Астане

В Астане в ближайшие 7 дней, с 25 по 31 августа, обещают дождливую погоду, лишь к концу недели осадки прекратятся. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 августа в Астане ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 21 градуса, но ночью температура опустится до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 7,8 м/с.

19 августа вновь ожидается дождь. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 5,8 м/с.

20 августа снова прогнозируют дождь. Средняя температура – плюс 22 градуса. Днем температура поднимется до плюс 27 градусов, а ночью опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 8,5 м/с.

21 августа вновь будет дождливо. Температура в среднем – плюс 20 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,7 м/с.

22 августа прогнозируют дождь. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью похолодает до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

23 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, минимальная – плюс 14 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,2 м/с.

24 августа, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 20 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 28 градусов, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

