Жаркую погоду обещают на этой неделе в Алматы

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 18 по 24 августа, в основном обещают жарку погоду без осадков - дождь ожидается лишь в понедельник. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 августа в Алматы будет небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 6,0 м/с.

19 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 24 градусов. Максимальная температура составит плюс 31 градус, а минимальная – плюс 18 градусов. Скорость ветра составит до 5,3 м/с.

20 августа будет солнечно. Средняя температура – плюс 26 градусов. Днем температура поднимется до плюс 33 градусов, а ночью опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

21 августа в Алматы осадки не ожидаются. Температура в среднем – плюс 27 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 34 градусов, а опуститься может до плюс 22 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,2 м/с.

22 августа будет облачно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 25 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, а ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

23 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 30 градусов, минимальная – плюс 19 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,1 м/с.

24 августа, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 22 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 29 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

