До 36 градусов жары ждет жителей Шымкента на этой неделе

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 18 по 24 августа, ожидается ясная, жаркая погода - осадки на этой неделе не прогнозируют. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 августа в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

19 августа ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 28 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, а минимальная – плюс 20 градусов. Скорость ветра составит до 4,2 м/с.

20 августа будет солнечно. Средняя температура – плюс 28 градусов. Днем температура поднимется до плюс 35 градусов, а ночью опустится до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

21 августа в Шымкенте обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 5,9 м/с.

22 августа будет облачно, но осадки не прогнозируют. Среднесуточная температура – плюс 26 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 32 градусов, а ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

23 августа обещают ясную погоду. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, минимальная – плюс 17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 11,2 м/с.

24 августа, по прогнозам, будет солнечно. Средняя температура составит плюс 28 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 36 градусов, но ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 10,8 м/с.

