Проливные дожди вызвали потоп на улицах Петропавловска (видео)

В Петропавловске несколько дней идут дожди. В Сети распространились видео о том, что в городе топит подвалы домов и учреждений, передает NUR.KZ.

Ливневые дожди обрушились на Петропавловск, что вызвало потоп на улицах города.

Как пишут к описаниям видео, опубликованных в Сети, ливневки не справляются, потоки воды заполняют подвалы многоэтажек, заходят в частные дома, затопило одну из больниц и даже аквапарк "Нептун".

Микрорайон Орман, коттеджный посёлок (район Комфортной школы) – уже второе лето подряд и весной этого года наши подвалы, а у некоторых по улице и жилые цокольные этажи, заливает то дождевыми, то талыми водами. Мы живём здесь десятый год – никогда раньше даже сырости не было. Обращаемся во все инстанции, куда только можно, но устранять последствия приходится своими силами. Почему никто не несёт ответственность? Ливнёвки или колодцы не справляются, а микрорайон продолжает застраиваться. Сегодня техника и вещи снова затоплены – это уже третий раз. Вода быстро прибывает. Скоро дойдёт до розеток, и тогда даже насосы включить не сможем. Наши маленькие насосы и так не справляются с таким объёмом, но хоть что-то откачивают. А соседка, пожилая женщина, вообще черпает воду вёдрами – и никому не может дозвониться из своих.

По информации МЧС РК, в связи с обильными осадками в Петропавловске на линию 112 поступило более 100 обращений от жителей и организаций по подтоплениям.

Для ликвидации последствий непогоды задействованы силы и средства:

от ДЧС СКО: 18 мотопомп и 36 сотрудников, которые работают в усиленном режиме, помогая жителям и организациям в откачке воды;

от местных исполнительных органов: 6 ассенизаторских машин, 25 мотопомп и 30 работников.

Напомним, в начале августа сильнейший за 10 лет ливень обрушился на Жетісу: он лил буквально полчаса, но подтопил полсотни дворов и восемь домов.

Также сильный ливень привел к коллапсу и в Мангистау - из-за непогоды в селе Шетпе размыло дороги, машины буквально застревали в грязи, пытаясь найти объездные пути.

До этого сильный ливень обрушился и на Астану - жители столицы делились в соцсетях пугающими кадрами.

Сообщалось также, что из-за ливня в столице подтопило аэропорт - первый этаж авиагавани залило водой. В пресс-службе аэропорта сообщили, что уже устранили последствия произошедшего.

