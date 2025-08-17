jitsu gif
    Провели подряд дней с нами

    Проливные дожди вызвали потоп на улицах Петропавловска (видео)

    Опубликовано:

    После дождей в Петропавловске
    После дождей в Петропавловске. Кадр из видео: t.me/halyqstan

    В Петропавловске несколько дней идут дожди. В Сети распространились видео о том, что в городе топит подвалы домов и учреждений, передает NUR.KZ.

    Ливневые дожди обрушились на Петропавловск, что вызвало потоп на улицах города.

    Как пишут к описаниям видео, опубликованных в Сети, ливневки не справляются, потоки воды заполняют подвалы многоэтажек, заходят в частные дома, затопило одну из больниц и даже аквапарк "Нептун".

    @zhanar_kz15 #рекомендацииКазахстанСКО ♬ оригинальный звук - ZHANAR ❤️

    @skopetro Наш адрес: АлтынДала, 10 Не могу связаться со всеми соседями, но в соседнем доме – та же проблема с водой ‍♀️. Даже не знаю, можно ли это утро назвать добрым… Микрорайон Орман, коттеджный посёлок (район Комфортной школы) – уже второе лето подряд и весной этого года наши подвалы, а у некоторых по улице и жилые цокольные этажи, заливает то дождевыми, то талыми водами. Мы живём здесь десятый год – никогда раньше даже сырости не было. Обращаемся во все инстанции, куда только можно, но устранять последствия приходится своими силами. Почему никто не несёт ответственность? Ливнёвки или колодцы не справляются, а микрорайон продолжает застраиваться. Сегодня техника и вещи снова затоплены – это уже третий раз ‍♀️. Вода быстро прибывает. Скоро дойдёт до розеток, и тогда даже насосы включить не сможем. Наши маленькие насосы и так не справляются с таким объёмом, но хоть что-то откачивают. А соседка, пожилая женщина, вообще черпает воду вёдрами – и никому не может дозвониться из своих.#Петропавловск #ско #северныйказахстан #Скопетро ♬ оригинальный звук - SKOPETRO

    @skopetro Ситуация на дамба е 20 мкрн.17 августа 2025 год#Петропавловск #ско #северныйказахстан #Скопетро ♬ оригинальный звук - SKOPETRO

    @skopetro Вот такая, беда в тренажёрном зале Назарбаева 252. Уровень воды еще поднимается. Отметка в 35 см #Петропавловск #Скопетро #ско #северныйказахстан ♬ оригинальный звук - SKOPETRO

    @galina00123456 #петропавловск ♬ оригинальный звук - user5393562176380

    По информации МЧС РК, в связи с обильными осадками в Петропавловске на линию 112 поступило более 100 обращений от жителей и организаций по подтоплениям.

    Для ликвидации последствий непогоды задействованы силы и средства:

    • от ДЧС СКО: 18 мотопомп и 36 сотрудников, которые работают в усиленном режиме, помогая жителям и организациям в откачке воды;
    • от местных исполнительных органов: 6 ассенизаторских машин, 25 мотопомп и 30 работников.

    Напомним, в начале августа сильнейший за 10 лет ливень обрушился на Жетісу: он лил буквально полчаса, но подтопил полсотни дворов и восемь домов.

    Также сильный ливень привел к коллапсу и в Мангистау - из-за непогоды в селе Шетпе размыло дороги, машины буквально застревали в грязи, пытаясь найти объездные пути. 

    До этого сильный ливень обрушился и на Астану - жители столицы делились в соцсетях пугающими кадрами.

    Сообщалось также, что из-за ливня в столице подтопило аэропорт - первый этаж авиагавани залило водой. В пресс-службе аэропорта сообщили, что уже устранили последствия произошедшего.

