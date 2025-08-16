Ребенок застрял в стиральной машине в ВКО

Ребенок застрял в барабане стиральной машины в Риддере - девочка вызвала спасателей для своей подружки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел накануне - две девочки 2014 года рождения остались одни дома. Во время игры одна из девочек застряла в барабане стиральной машины.

Ее одиннадцатилетняя подруга не растерялась и вызвала спасателей.

Спасатель пришел на помощь и аккуратно извлек ноги ребенка.

Ранее в области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.

В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

Недавно в Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе.

