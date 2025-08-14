jitsu gif
    10 номеров на одного человека: правила продажи SIM-карт снова хотят изменить в Казахстане

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    sim-карта
    SIM-карта. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Операторы связи смогут запрашивать подтверждающую информацию, если покупатель решит приобрести более 10 SIM-карт, передает NUR.KZ со ссылкой на проект Минцифры.

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК опубликовало на портале "Открытые НПА" проект, в котором снова затрагивают тему продажи SIM-карт в одни руки.

    "Основной целью для принятия проекта нормативного правового акта является минимизация правонарушений посредством регистрации абонентов посредством биометрической идентификации, право оператора запрашивать подтверждение о необходимости получения, больше 10 номеров на одно физическое лицо", - так Минцифры заполнило графу о конкретных целях и ожидаемых результатах от проекта.

    Что предложило министерство:

    • оформление операторами сотовой связи на абонента более 10 номеров (при подтверждении);
    • оформление абонентского номера с проведением биометрической идентификации;
    • прием обращений о подозрительных SMS-сообщениях или звонках с признаками мошенничества;
    • взаимодействие операторов сотовой связи с антифрод-центром Нацбанка.

    По мнению Минцифры, так будут исключены условия для совершения преступлений с использованием мобильной связи.

    Напомним, что 23 июня, выступая на коллегии правоохранительных органов, Касым-Жомарт Токаев высказался о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества. Президент поручил остановить бесконтрольный оборот SIM-карт.

    В апреле на портале eGov запущен новый сервис, через который казахстанцы могут проверить, сколько на них оформлено SIM-карт.

    Также сообщалось, что ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам хотят ввести в Казахстане. А в июле стало известно, что в Минцифры проходят обсуждения законопроекта, в рамках которого предлагается распределять мобильные номера через eGov.

