Ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам хотят ввести в Казахстане

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал, как будут в Казахстане бороться с мошенниками, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадиев отметил, что в противодействие онлайн-мошенничеству вовлечены все заинтересованные государственные и правоохранительные органы.

"Мы координируем работу мобильных операторов связи. Созданы антифрод-центры для выявления и блокирования звонков мошенников. Они интегрированы с антифрод-центром Национального банка.

Вводится биометрическая регистрация при покупке новых SIM-карт. Будет предусмотрена ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам, а также за незаконное использование SIM-боксов", – отметил он.

По его словам, законодательно ужесточена ответственность за нарушение защиты персональных данных.

"Разработали ряд других норм для усложнения действий мошенников, для ограничения действий мошенников. Они находятся на рассмотрении депутатов парламента. Мы продолжим работать в этом направлении", – заверил глава МЦРИАП.

Напомним, ранее уже сообщалось, что ввозить и применять SIM-боксы на территории Казахстана смогут только операторы связи.

А в конце прошлого года сообщалось, что в Казахстане ограничат количество SIM-карт на одного человека. Как поясняли тогда в МЦРИАП, сейчас такого контроля за SIM-картами в стране нет.

"Мы вернем номерной план государству, и граждане будут получать номер сотовый либо для городского использования на портале электронного правительства либо через мобильное приложение eGov mobile.

Кроме того, мы ограничим количество SIM-карт на одно физическое лицо, а также на юридические лица, которые получают сейчас их без контроля.

Могут быть SIM-карты для коммерческого использования – они должны будут по каждому номеру обосновывать его использование", – сообщал вице-министр МЦРИАП Асхат Оразбек.

А в конце августа мы писали, что при получении услуг сотовой связи гражданами с них собираются требовать биометрические данные. Соответствующий проект документа появился на портале "Открытые НПА".

Предлагается следующее: услуги сотовой связи будут оказываться на основании договора, заключаемого между оператором и абонентом, с предоставлением абонентом биометрических данных (изображения лица).