Мобильные номера в Казахстане предлагают распределять через eGov
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В МЦРИАП проходят обсуждения законопроекта, в рамках которого предлагается распределять мобильные номера через eGov, передает корреспондент NUR.KZ
Законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных" кроме распределения сотовых номеров через операторов связи также предлагается делать это через портал электронного правительства.
"Порядок распределения ресурса нумерации и выделения номеров в статье 14 пункт 1 изложить в следующей редакции: также их изъятия определяется уполномоченным органом Республики Казахстан и осуществляется посредством веб-портала "электронного правительства", - говорится в документе.
Отметим, что законопроект сейчас на стадии обсуждения, указанные предложения могут меняться.
Отметим, что 23 июня, выступая на коллегии правоохранительных органов, Касым-Жомарт Токаев высказался о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества. Президент поручил остановить бесконтрольный оборот SIM-карт.
В апреле на портале eGov запущен новый сервис, через который казахстанцы могут проверить, сколько на них оформлено SIM-карт.
Также сообщалось, что ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам хотят ввести в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2261706-mobilnye-nomera-predlagayut-raspredelyat-cherez-egov/
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