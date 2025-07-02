Мобильные номера в Казахстане предлагают распределять через eGov

В МЦРИАП проходят обсуждения законопроекта, в рамках которого предлагается распределять мобильные номера через eGov, передает корреспондент NUR.KZ

Законопроектом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных" кроме распределения сотовых номеров через операторов связи также предлагается делать это через портал электронного правительства.

"Порядок распределения ресурса нумерации и выделения номеров в статье 14 пункт 1 изложить в следующей редакции: также их изъятия определяется уполномоченным органом Республики Казахстан и осуществляется посредством веб-портала "электронного правительства", - говорится в документе.

Отметим, что законопроект сейчас на стадии обсуждения, указанные предложения могут меняться.

Отметим, что 23 июня, выступая на коллегии правоохранительных органов, Касым-Жомарт Токаев высказался о росте случаев телефонного и интернет-мошенничества. Президент поручил остановить бесконтрольный оборот SIM-карт.

В апреле на портале eGov запущен новый сервис, через который казахстанцы могут проверить, сколько на них оформлено SIM-карт.

Также сообщалось, что ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам хотят ввести в Казахстане.