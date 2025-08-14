В аэропорту Алматы обратились к водителям

Аэропорт мегаполиса сообщил о временных изменениях в организации движения автотранспорта. Они связаны с ремонтными работами на территории, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Международного аэропорта Алматы сообщили, что будет временно закрыт въезд на пандус рядом с гостиницей "Аксункар". Ограничения связаны с тем, что будут производиться работы по улучшению гидроизоляции, модернизации системы отопления и укладке нового асфальта.

"На период ремонта въезд на пандус будет перенаправлен на новый подъем. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - пояснили в аэропорту.

Для пассажиров и гостей воздушной гавани также опубликовали схему временной организации движения.

Схема движения. Фото: аэропорт Алматы

Напомним, в конце июня аким Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с председателем правления TAV Airports Серканом Каптаном. Стороны рассмотрели планы по реконструкции внутреннего терминала, взлетно-посадочной полосы, обновление инженерной и наземной инфраструктуры аэропорта.

В мае пресс-служба Международного аэропорта Алматы также предупреждала пассажиров об ограничениях на парковке воздушной гавани в связи с реновацией.

При этом накануне мы писали, что самолет Air Astana вынужденно вернулся в аэропорт Алматы по технической причине - отказала система отбора воздуха от двигателя.

Сегодня стало известно, что рейс авиакомпании Air Astana из Алматы в столицу Казахстана задерживается из-за обнаружения следов столкновения с птицами.

