Пассажиров предупредили об ограничениях на парковке аэропорта Алматы

Пресс-служба Международного аэропорта Алматы предупредила пассажиров об ограничениях на парковке воздушной гавани в связи с реновацией, передает NUR.KZ.

По данным аэропорта, с 23 мая 2025 года начнется реновация парковочных мест и замена асфальтового покрытия перед терминалом внутренних рейсов Т1.

Работы охватят участок от туристической полиции до въезда на пандус, а также проезжую часть от главного въезда до входа на пандус.

Пассажиров предупредили, что данные работы будут проводиться поэтапно, и части парковочной зоны будут закрываться на время ремонта.

Планируется, что все работы завершат до конца июня текущего года.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание и терпение!"- говорится в сообщении.

Отметим, на днях из-за ремонта перекрывали дорогу, которая ведет в аэропорт Алматы. Работы проводили по улице Ахметова.

Также в воздушной гавани ранее предупреждали, что с 1 апреля начаты работы по реновации наружных сетей водоснабжения и пожаротушения в терминале внутренних рейсов.

В связи с этим на территории паркинга перед терминалом проводятся земляные работы, что временно снижает пропускную способность проезжей части на привокзальной площади.

Работы пообещали завершить к 1 сентября.