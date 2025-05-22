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Пассажиров предупредили об ограничениях на парковке аэропорта Алматы

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Пресс-служба Международного аэропорта Алматы предупредила пассажиров об ограничениях на парковке воздушной гавани в связи с реновацией, передает NUR.KZ.

По данным аэропорта, с 23 мая 2025 года начнется реновация парковочных мест и замена асфальтового покрытия перед терминалом внутренних рейсов Т1.

Работы охватят участок от туристической полиции до въезда на пандус, а также проезжую часть от главного въезда до входа на пандус.

Пассажиров предупредили, что данные работы будут проводиться поэтапно, и части парковочной зоны будут закрываться на время ремонта.

Планируется, что все работы завершат до конца июня текущего года.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание и терпение!"- говорится в сообщении.

Отметим, на днях из-за ремонта перекрывали дорогу, которая ведет в аэропорт Алматы. Работы проводили по улице Ахметова.

Также в воздушной гавани ранее предупреждали, что с 1 апреля начаты работы по реновации наружных сетей водоснабжения и пожаротушения в терминале внутренних рейсов.

В связи с этим на территории паркинга перед терминалом проводятся земляные работы, что временно снижает пропускную способность проезжей части на привокзальной площади.

Работы пообещали завершить к 1 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2247825-passazhirov-predupredili-ob-ogranicheniyah-na-parkovke-aeroporta-almaty/