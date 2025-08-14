"Стояли и насмехались": катание на "диване" на Балхаше обернулось госпитализацией

Отдых на Балхаше едва не обернулся трагедией для астанчанок из-за халатности сотрудников водного аттракциона. В полиции завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

В соцсети TikTok казахстанка сообщила, что вместе с родными решила прокатиться на водном аттракционе "диван". По ее словам, до поездки сотрудники начали отпускать в их сторону непристойные шутки, а затем и вовсе едва не довели до трагедии.

"Мы с четырьмя сестрами сели на "диван", который был привязан к катеру и несколько раз предупреждали: никаких резких маневров и выбросов в воду, потому что не все умеют плавать. В ответ они усмехнулись: "Да-да, безопасно, быстрее садитесь", на ходу натягивая на нас жилеты.

В начале все было спокойно. Но после нам стало больно - нас трясло и бросало, мы ударялись друг о друга. Мы крикнули: "На берег! Все! Хватит!". Но водители катера, не послушав нас, сделали один резкий - специальный крутой поворот, который все изменил. Мы все полетели в воду", - описала ситуацию девушка.

Дальше автор пишет, что одна из ее сестер начала тонуть, потому что ей неправильно надели жилет. Две другие сестры тащили "диван" поближе, чтобы они могли за него зацепиться. А водители катера просто стояли и насмехались, никак не реагируя на крики о помощи.

"В какой-то момент моя сестренка потеряла сознание - ее голова ушла под воду. Только тогда один из водителей прыгнул в воду и начал плыть в нашу сторону. А второй, оставаясь на катере, нажал на газ! Купальник моей другой сестренки, которая тащила "диван", намотался на веревку, ее тащило по воде, она захлебывалась, не могла поднять голову из-за жилета и тонула", - продолжила девушка.

Вытащить всех из воды помогла подруга автора, которая подъехала на гидроцикле. Позже скорая забирала троих сестер одну за другой. Двоим из них поставили диагноз "аспирационная пневмония" - вода попала в легкие и образовался отек.

Полиция, по словам девушки, на место происшествия не приехала. Пострадавшие собираются добиваться справедливости и привлечения виновных к ответственности за халатность и угрозу жизни.

В Департаменте полиции Карагандинской области позже сообщили, что к ним поступило заявление от 24-летней жительницы Астаны об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Все лица, причастные к инциденту, установлены и допрошены. Проводится полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, а также на привлечение виновных к строгой ответственности в рамках закона", - пояснили в ведомстве.

#ситуация #Балхаш ♬ оригинальный звук - Aruzhan Magzum @magzzaa 08.08.2025, Балхаш. Мы приехали с родными отдохнуть. Решили прокатиться на водном аттракционе «диван»-специально выбрали его, потому что он считается самым безопасным в отличие от «банана», «лягушки» и гидроциклов. Братья в это время готовили шашлыки. Едва подошли к катеру, как сотрудники начали отпускать непристойные шуточки и пытаться «подкатывать». Мы сразу дали понять: нам это неинтересно, мы хотим просто спокойно покататься. Подруга, имея небольшой опыт вождения, села за гидроцикл. Мы с 4-мя сёстрами сели на «диван», который был привязан к катеру и несколько раз предупреждали: никаких резких манёвров и выбросов в воду, потому что не все умеют плавать. В ответ они усмехнулись: «Да-да, безопасно, быстрее садитесь», на ходу натягивая на нас жилеты. В начале всё было спокойно. Но после нам стало больно-нас трясло и бросало, мы ударялись друг о друга. Мы крикнули: «На берег! Всё! Хватит!» Но водители катера, не послушав нас сделали один резкий-специальный крутой поворот, который всё изменил. Мы все полетели в воду. Я сразу поплыла к сестрёнке, которая не умеет плавать, она тонула и барахталась в воде, потому что ей неправильно надели жилет. Я приподнимала её, чтобы она могла дышать. Две другие сестры тащили «диван» поближе, чтобы мы могли за него зацепиться. Всё это время водители катера стояли и насмехались, глядя, как мы боремся за жизнь, и не реагировали на наши крики о помощи. В какой-то момент моя сестренка потеряла сознание-её голова ушла под воду. Только тогда один из водителей прыгнул в воду и начал плыть в нашу сторону. А второй, оставаясь на катере, нажал на газ! Купальник моей другой сестренки, которая тащила «диван», намотался на верёвку, её тащило по воде, она захлёбывалась, не могла поднять голову из-за жилета и тонула. Мы кричали «Стой!» — водитель даже не обернулся. Её спасла другая сестра, выдернув на поверхность. В этот момент наша подруга на гидроцикле подъехала ко мне, и вместе мы подняли сестру без сознания на транспорт. На берегу мы были в истерике и панике. Первым делом я убедилась, что все выбрались, и позвала на помощь своих братьев. Я начала снимать видео-то самое, которое вы видите сейчас. Не успела закончить запись, как сестра, потерявшая сознание, упала на песок и начала глотать язык. Один брат уже вызвал скорую, другой буквально боролся за её жизнь. Сотрудники всё это время стояли и продолжали смеяться, не оказывая никакой помощи. Скорая приехала и забирала моих троих сестёр одну за другой. Я вызвала полицию. Мы ждали 2 часа на месте происшествия-никто не приехал. Только после десятого звонка мне сказали, что полицейские «направились в больницу». Мы выбрали безопасный аттракцион, мы предупредили об осторожности, мы доверились людям, которые оказывали услугу. В итоге-едва не потеряли наши жизни, получили шок, травмы и увидели полное безразличие и издевательство со стороны этих людей. Двоим сестренкам поставили диагноз: «Аспирационная пневмония». Вода попала в легкие и в лёгких образовался отек. Это не «приключение». Это преступная халатность, которая могла закончиться смертью. Мы будем добиваться, чтобы эти люди ответили по закону. Но если этот закон вообще способен нас защитить? Сегодня мы спасали друг друга, а не люди, которые были ответственны за это. Завтра на месте нас могут оказаться ваши дети, ваши близкие. Мы живём в стране, где, похоже, жизнь человека ничего не стоит, а законы молчат. Если мы промолчим-молчать будут всегда. #fakebody

Напомним, ранее спасатели оказали помощь мужчине, который упал в воду на озере Балхаш. Он выпал из моторной лодки.

Также на Капшагайском водохранилище спасатели достали из воды и доставили на берег девушку, упавшую в воду при катании на водном аттракционе.

Кроме того, на Бухтарминском водохранилище в районе поселка Новая Бухтарма людей, катающихся на двух SUP-бордах, унесло течением - им понадобилась помощь спасателей.

А в области Абай спасли семью с детьми - их унесло ветром на надувной лодке далеко от берега.

