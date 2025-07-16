Мужчина выпал из лодки на озере Балхаш
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Спасатели оказали помощь мужчине, который упал в воду на озере Балхаш. Он выпал из моторной лодки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Инцидент произошел в Балхаше в районе поселка Чубар-Тобек на озере Балхаш. Во время патрулирования сотрудниками МЧС, был замечен мужчина 1994 года рождения оказавшийся в воде после падения из моторной лодки.
"Благодаря оперативной реакции спасателей пострадавший был извлечен из воды и доставлен на берег. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи", - сообщили в ведомстве.
На днях в районе Маканчи области Абай на озере Алаколь во время патрулирования сотрудники МЧС спасли группу отдыхающих, оказавшихся в опасной ситуации на воде.
Также недавно на озере Алаколь в области Абай спасатели пришли на помощь подросткам, которые оказались далеко от берега из-за сломанного гидроцикла.
Ранее на озере Алаколь произошел еще один похожий случай. Спасатели при проведении патрулирования в 350 метрах от берега заметили неисправный катамаран, в котором находились 6 подростков. Спасатели поспешили на помощь, отбуксировав катамаран, доставили людей на берег.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265891-muzhchina-vypal-iz-lodki-na-ozere-balhash/
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