Казахстанец лишился стипендии "Болашак" после завершения обучения в США

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Казахстанец лишился стипендии "Болашак" после завершения обучения в США

    Опубликовано:

    Студенты возле университета
    Студенты. Иллюстративное фото: Mark Draisey photography/Getty Images

    Казахстанец получил международную стипендию "Болашак" и отучился в Boston University. Однако позже не выполнил обязательства и был лишен гранта, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

    Как сообщили в Специализированном межрайонном административном суде Астаны, в декабре 2023 года казахстанец получил международную стипендию "Болашак" для обучения по программе магистратуры в Boston University в США, где далее проходил обучение.

    "По итогам завершения обучения протоколом Комиссии исполнение обязательств по отработке было отложено в связи с прохождением стажировки.

    После завершения стажировки истец отработал в негосударственных (частных) организациях, при этом в настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ТОО в должности экономиста, формат работы онлайн, гибкий график работы, трудовая деятельность осуществляется в дистанционном формате", - сообщили в суде.

    При этом Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан подтверждает, что стипендиат выехал за пределы страны 1 мая 2023 года и с указанного периода отсутствуют сведения о его обратном въезде на территорию страны.

    "В адрес С. направлялись неоднократные уведомления (извещения) о необходимости прохождения трудовой отработки на территории Республики Казахстан. Решением комиссии С. лишен международной стипендии "Болашак" с возложением обязанности по возмещению понесенных расходов в связи с неисполнением договорных обязательств, касающихся прохождения трудовой отработки", - добавили в СМАС Астаны.

    Не соглашаясь с принятым решением, истец обратился в СМАС города Астаны с иском об оспаривании.

    ️Решением СМАС города Астаны от 1 апреля 2025 года отказано в удовлетворении иска С. к Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан о признании незаконным и отмене решения республиканской комиссии о лишении международной стипендии "Болашақ".

    "Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не выполнил принятые на себя обязательства в рамках международной стипендии "Болашак" по обязательной отработке на территории Республики Казахстан", - объяснили в суде.

    Решение суда вступило в законную силу.

    В СМАС Астаны напомнили, что согласно условиям договора стипендиат обязан в течение 15 календарных дней со дня окончания полного курса обучения и получения степени, возвратиться в Республику Казахстан, предоставить копию паспорта с отметкой о въезде в стрнау и отработать у работодателя или в другой организации, непрерывно не менее 5 (пяти) лет по полученной специальности.

    Условиями договора и правилами программы не предусмотрено прохождение трудовой деятельности (отработки) в дистанционном режиме.

    Как сообщается на сайте Центра международных программ, стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года. Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

    Напомним, недавно Центр международных программ опубликовал списки казахстанцев, которые стали обладателями международной стипендии "Болашак" и программы "Научные стажировки".

    Ранее Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае высказался о перекосах в части поддержки казахстанских ученых.

    "Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом. Но поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке, учиться за рубеж. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе "Болашак" учиться. Какой "Болашак" в 78 лет?

    Все превращается в какое-то непонятное занятие. Хорошая инициатива вроде была - обучать ученых, организовывать стажировки за рубежом. Ну, и что?" - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    До этого министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге правительства высказался об изменениях в отборе кандидатов для участия в программе "Болашак". Министр сообщил, что в прошлом звучала критика, что научную стажировку превратили в академический туризм. Он заверил, что в прошлом году были внесены все необходимые изменения для минимизации таких злоупотреблений.

    А в январе в Миннауки подчеркивали, что в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Отмечалось, что правила были ужесточены.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.