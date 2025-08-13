Казахстанец лишился стипендии "Болашак" после завершения обучения в США

Казахстанец получил международную стипендию "Болашак" и отучился в Boston University. Однако позже не выполнил обязательства и был лишен гранта, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщили в Специализированном межрайонном административном суде Астаны, в декабре 2023 года казахстанец получил международную стипендию "Болашак" для обучения по программе магистратуры в Boston University в США, где далее проходил обучение.

"По итогам завершения обучения протоколом Комиссии исполнение обязательств по отработке было отложено в связи с прохождением стажировки.

После завершения стажировки истец отработал в негосударственных (частных) организациях, при этом в настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ТОО в должности экономиста, формат работы онлайн, гибкий график работы, трудовая деятельность осуществляется в дистанционном формате", - сообщили в суде.

При этом Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан подтверждает, что стипендиат выехал за пределы страны 1 мая 2023 года и с указанного периода отсутствуют сведения о его обратном въезде на территорию страны.

"В адрес С. направлялись неоднократные уведомления (извещения) о необходимости прохождения трудовой отработки на территории Республики Казахстан. Решением комиссии С. лишен международной стипендии "Болашак" с возложением обязанности по возмещению понесенных расходов в связи с неисполнением договорных обязательств, касающихся прохождения трудовой отработки", - добавили в СМАС Астаны.

Не соглашаясь с принятым решением, истец обратился в СМАС города Астаны с иском об оспаривании.

️Решением СМАС города Астаны от 1 апреля 2025 года отказано в удовлетворении иска С. к Министерству науки и высшего образования Республики Казахстан о признании незаконным и отмене решения республиканской комиссии о лишении международной стипендии "Болашақ".

"Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что истец не выполнил принятые на себя обязательства в рамках международной стипендии "Болашак" по обязательной отработке на территории Республики Казахстан", - объяснили в суде.

Решение суда вступило в законную силу.

В СМАС Астаны напомнили, что согласно условиям договора стипендиат обязан в течение 15 календарных дней со дня окончания полного курса обучения и получения степени, возвратиться в Республику Казахстан, предоставить копию паспорта с отметкой о въезде в стрнау и отработать у работодателя или в другой организации, непрерывно не менее 5 (пяти) лет по полученной специальности.

Условиями договора и правилами программы не предусмотрено прохождение трудовой деятельности (отработки) в дистанционном режиме.

Как сообщается на сайте Центра международных программ, стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года. Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Напомним, недавно Центр международных программ опубликовал списки казахстанцев, которые стали обладателями международной стипендии "Болашак" и программы "Научные стажировки".

Ранее Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае высказался о перекосах в части поддержки казахстанских ученых.

"Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом. Но поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке, учиться за рубеж. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе "Болашак" учиться. Какой "Болашак" в 78 лет?

Все превращается в какое-то непонятное занятие. Хорошая инициатива вроде была - обучать ученых, организовывать стажировки за рубежом. Ну, и что?" - заявил Касым-Жомарт Токаев.

До этого министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге правительства высказался об изменениях в отборе кандидатов для участия в программе "Болашак". Министр сообщил, что в прошлом звучала критика, что научную стажировку превратили в академический туризм. Он заверил, что в прошлом году были внесены все необходимые изменения для минимизации таких злоупотреблений.

А в январе в Миннауки подчеркивали, что в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Отмечалось, что правила были ужесточены.

