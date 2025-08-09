Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак"

Центр международных программ опубликовал списки казахстанцев, которые стали обладателями международной стипендии "Болашак" и программы "Научные стажировки", передает NUR.KZ.

По данным официального Telegram-канала АО "Центр международных программ", республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом приняла решение присудить 217 казахстанцам международную стипендию "Болашак".

"Из них 167 человек пройдут обучение в магистратуре, 13 - в докторантуре, а 37 казахстанцев отправятся на профессиональную стажировку в лучшие университеты и центры мира. При этом 67,7% стипендиатов будут обучаться по естественно-техническим дисциплинам, а 32,3% - по общественно-гуманитарному профилю", - отметили в центре.

Кроме того, 68 казахстанцев стали обладателями стипендии на прохождение научных стажировок в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Как сообщается на сайте Центра международных программ, стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года. Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае высказался о перекосах в части поддержки казахстанских ученых.

"Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом. Но поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке, учиться за рубеж. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе "Болашак" учиться. Какой "Болашак" в 78 лет?

Все превращается в какое-то непонятное занятие. Хорошая инициатива вроде была - обучать ученых, организовывать стажировки за рубежом. Ну, и что?" - заявил Касым-Жомарт Токаев.

До этого министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге правительства высказался об изменениях в отборе кандидатов для участия в программе "Болашак". Министр сообщил, что в прошлом звучала критика, что научную стажировку превратили в академический туризм. Он заверил, что в прошлом году были внесены все необходимые изменения для минимизации таких злоупотреблений.

А в январе в Миннауки подчеркивали, что в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Отмечалось, что правила были ужесточены.

