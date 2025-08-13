jitsu gif
    Двухэтажное здание в центре Алматы попало под снос (фото)

    Опубликовано:

    Снос двухэтажного здания
    Снос здания. Фото: акимат Алматы

    В Алматы демонтируют двухэтажное здание, возведение которого началось без разрешительных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    В сообщении пресс-службы говорится, что объект, который попал под снос, расположен в центральной части города - улица Курмангазы, 103.

    В ходе внеплановой проверки Управление градостроительного контроля установило, что собственник (физлицо) возводил постройку при отсутствии полного пакета разрешительных документов.

    Недостроенное здание
    Недостроенное здание. Фото: акимат Алматы

    В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.

    "23 сентября 2024 года управлением в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы подан иск на снос объекта. Решением суда иск управления удовлетворен, 20 апреля текущего года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения", - пояснили в акимате.

    Сообщается, что демонтаж здания начат накануне собственником во исполнение решения суда.

    Снос двухэтажного здания
    Снос здания. Фото: акимат Алматы

    Напомним, ранее в Алматы после продолжительных судебных разбирательств в присутствии судисполнителей начат снос трехэтажного дома в микрорайоне Ерменсай.

    До этого в мегаполисе снесли автомойку, расположенную на улице Ахмедьярова - строение было возведено без разрешительных документов.

    Также в Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов.

    Кроме того, мы рассказывали, что в Алматы производился массовый демонтаж незаконных торговых точек - 21 один объект снесли за два дня.

