Трехэтажное строящееся здание сносят в Алматы
В Алматы после продолжительных судебных разбирательств в присутствии судисполнителей начат снос трехэтажного дома в мкр. Ерменсай, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Управление градостроительного контроля Алматы сообщает о сносе трехэтажного дома в мкр. Ерменсай, расположенного по ул. Жангир хана, 46.
"По результатам внеплановой проверки выявлен ряд нарушений, в частности отсутствие полного пакета разрешительных документов и значительные отклонения от эскизного проекта.
В отношении собственника (физлицо) приняты административные меры и выдано предписание на устранение допущенных нарушений.
В связи с тем, что требования предписания не были исполнены, подан иск на снос в Бостандыкский районный суд, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства", - информирует управление.
15 августа 2023 года постановлением Верховного суда решение суда первой инстанции о сносе объекта оставлено без изменений, далее исполнительное производство было возбуждено уже в Департаменте юстиции города.
Снос начат накануне с участием судебных исполнителей, резюмирует ведомство.
Напомним, также на днях в Алматы снесли автомойку, расположенную на улице Ахмедьярова - строение было возведено без разрешительных документов.
Ранее в Алматы под снос попала крупная часть известного в городе рынка "Арыстан", расположенного в микрорайоне "Аксай-2". Проведенная ранее проверка показала, что часть рынка построена без разрешительных документов.
До этого по решению суда в южной столице снесли трехэтажное строение в Медеуском районе.
Кроме того, мы рассказывали, что в Алматы производился массовый демонтаж незаконных торговых точек - 21 один объект снесли за два дня.
