"Не должно быть против закона": Минпросвещения о предложении носить национальную одежду в школах

Главу Минпросвещения попросили ответить на жалобы родителей школьников о том, что их принуждают покупать национальную одежду и носить ее в определенные дни, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге в кабмине отметили, что носить национальную одежду школьникам предлагается в некоторые дни учебы. По их данным, покупку такой одежды в некоторых школах сделали обязательной.

Министра спросили, насколько логично требовать от детей ношение иной одежды, кроме школьной формы, хотя в школы запрещено приходить, к примеру, в хиджабе.

«Вопрос правильный. Вы знаете, что есть изданный приказ о запрете сбора дополнительных средства в школах. Конечно, в рамках данного приказа в школе не должно быть сборов, не касающихся школьного обучения или проведения дополнительных мероприятий. К примеру, вы помните обращение родителей о сборе средств на новогодние мероприятия, я тогда тоже напоминал об этом.

В рамках воспитательной работы программы "Біртұтас тәрбие" в организациях образования и решением родительского комитета (это было предложено – прим.авт.) – мне тоже докладывают, и я тоже встречался (и спрашивал – прим.авт.), насколько это добровольно и по желанию родителей, нет ли здесь других намерений. Если здесь добровольное отношение родителей, то никаких запретов в национальной одежде нет. Но это не должно быть против закона, который принят по приказу министерства", — заявил министр просвещения Гани Бейсембаев.

Также глава Минпросвещения уточнил, что родители, которые не хотят покупать казахскую национальную одежду детям, могут отправлять их в школу в обычной форме.

Напомним, в прошлом году в Казахстане периодически широко обсуждался вопрос дресс-кода в школах страны и внешнего вида учеников. Так, Гани Бейсембаев высказался об окрашенных волосах у школьниц и ношении детьми школьной формы.

Также в сентябре 2024 года в Верховном суде Казахстана отреагировали на появившуюся в Сети информацию об отмене запрета на ношение платков в школах.

В октябре председатель коллегии по административным делам Верховного суда Аслан Тукиев в кулуарах съезда судей высказался о ношении хиджаба детьми в школах страны.

В 2023 году глава Минпросвещения Гани Бейсембаев еще раз напомнил, что все ученики, согласно требованиям, должны посещать школу в школьной форме.