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О предложениях добавить новые предметы в школах Казахстана высказалась зампремьера

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Школьники идут по коридору
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На расширенной коллегии Минпросвещения и Миннауки зампремьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о частных предложениях расширить школьную программу в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас очень много предложений поступает для включений в школьные программы дополнительных предметов с учетом новых вызовов. Во-первых, скажу, что эти вопросы учтены в школьных программах. Педагоги знают это и подтвердят мои слова. Нельзя все решать через увеличение учебной нагрузки. Только путем интеграции в содержание, а также через реализацию системных проектов можно добиться результатов в данных направлениях", - заявила Дуйсенова.

Она отметила, что по версии международного рейтинга PISA, лучшими по знаниям стали школьники Сингапура.

"Почему Сингапур занял первое место - у них было углубление, а не расширение предмета в школе, именно углубление знаний данных предметов. Поэтому министерству просвещения при подготовке образовательной программы, то есть стандартов образовательных программ, думаю, нужно обратить и на это внимание. Мы говорим о том, что нужно снижать нагрузку на детей, и расширяем ее различными программами", - добавила Дуйсенова.

Напомним, в январе мы рассказывали, какие изменения в школьной системе произошли в 2024 году.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал об изменениях в ЕНТ. Число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов, при этом увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Также глава министерства призвал будущих студентов обратить внимание на технические профессии, отметив, что престиж таких специальностей растет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060990-o-predlozheniyah-dobavit-novye-predmety-v-shkolah-kazahstana-vyskazalas-zampremera/

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