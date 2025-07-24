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    1 сентября выпадает на выходной: когда пройдут линейки в школах Казахстана

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Линейка в школе
    Школьник. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    В пресс-службе Министерства просвещения Казахстана рассказали, когда будут проводиться традиционные школьные линейки к 1 сентября, передает NUR.KZ.

    В Министерстве просвещения представили ответ главы ведомства на вопросы о традиционных школьных линейках к 1 сентября.

    "Новый учебный год традиционно начнется 1 сентября и завершится 25 мая. Учебный процесс начинается со 2 сентября. Дата и время проведения торжественной линейки определяются решением педсовета школы", - сказано в сообщении.

    Кроме того, сегодня на брифинге в правительстве журналисты отметили, что в этом году 1 сентября выпадает на выходной день из-за переноса празднования Дня Конституции. Журналисты уточнили, планируется ли перенос школьных линеек на 2 сентября.

    "Скорее всего, если педсоветы посчитают возможным торжественное мероприятие провести именно 1 сентября, мы, конечно, такую возможность дадим. Но официально все мероприятия должны будут проходить именно 2 сентября, потому что это именно рабочий день.

    Мы видим, что всегда так было. Мы просмотрели историю: первые выходные дни не только в этом году совпадают 1 сентября, были и другие года, и в другое время всегда начиналось 2 сентября. Как сейчас с экспертами мы обсуждали, именно в рабочие время, то есть, если 2 сентября - это рабочий день, значит учебное занятие должно начинаться и все мероприятия со 2 сентября", - ответил заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев.

    Он добавил, что вопрос даты проведения линейки особенно важен для родителей первоклассников. Кошербаев еще раз подчеркнул, что мероприятия должны быть проведены 2 сентября, но школы по желанию могут получить разрешение и провести линейку 1 сентября.

    Напомним, что похожая ситуация с линейками в Казахстане сложилась из-за того, что 1 сентября выпало на воскресенье. Тогда дату празднования переносить не стали.

    Также мы писали о том, с какого возраста детей можно отдавать в школу в Казахстане.

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