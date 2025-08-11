Без холодной воды останутся сразу несколько микрорайонов в Алматы

Во вторник, 12 августа, в ряде жилых массивов Алматы отключат холодную воду для профилактических работ на объектах водоснабжения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы су".

По информации коммунального предприятия, ограничения в подаче холодной воды в нескольких микрорайонах Алматы запланированы на 12 августа - с 09:00 до 24:00.

На время плановых работ холодное водоснабжение будет приостановлено в контурах:

пр. Абая - ул.Саина - ул.Жандосова - Яссауи;

пр.Абая - Яссауи - ул.Шаляпина- ул.Ашимова, в том числе микрорайоны Мамыр -1-7, Достык, Калкаман-2.

"Это связано с заменой технологического оборудования на объектах водоподготовки и инженерных сетях. Выполнение данных мероприятий повысит надежность системы водоснабжения данной части города", - рассказали в компании.

Сообщается, что после завершения монтажных мероприятий подача воды будет восстановлена поэтапно - с учетом обязательного тестирования и наладки оборудования.

Напомним, ранее в отдельных микрорайонах Алматы были краткосрочные ограничения в подаче холодной воды в связи с подключением новых водопроводных сетей. По этой же причине до этого жители Бостандыкского района Алматы на день оставались без воды.

Кроме того, в мае в Алматы завершили полную реконструкцию водопровода, который должен обеспечивать водоснабжение для более 25 тыс. жителей в микрорайонах Самал.

Ранее мы также писали о том, что в Алматы с мая по сентябрь проходит плановый ремонт котельных, в связи с чем в нескольких районах города запланировано временное отключение горячей воды. Как подчеркивали в ТОО "Алматытеплокоммунэнерго", эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями.

