Штраф в 20 тыс. тенге за "грибы" объяснили в нацпарке "Бурабай"

В соцсетях появились публикации о штрафе в 20 тыс. тенге, якобы наложенном за сбор грибов в национальном парке "Бурабай". Стало известно, за что именно наказали грибников, передает NUR.KZ.

"Насобирали грибов со штрафом на 20 тыс. тенге. Спасибо, Боровое, отдохнули", - говорилось в одном из Stories посетителей парка, опубликованном с фотографией собранных лисичек.

"Вместо того, чтобы облагать штрафами за въезд на территорию леса, вы бы лучше занялись непосредственно своими обязанностями, а именно следили за чистотой и порядком на вверенной вам территории", - написали граждане в другой Stories, сфотографировав полные баки с мусором.

В официальном аккаунте государственного национального природного парка "Бурабай" в Instagram разъяснили ситуацию.

"Штраф был оформлен не за сбор грибов, а за съезд с дороги общего пользования в лесной массив на автомобиле, что запрещено правилами поведения в национальном парке", - пояснили в ГНПП "Бурабай".

Также в другой публикации упоминалась уборка мусора "вместо сотрудников парка".

"Отметим, что контейнеры, показанные на фото, не относятся к территории нацпарка. У нас установлены иные контейнеры. Мы всегда благодарны жителям и гостям, которые помогают сохранять чистоту. Вместе с тем призываем проверять информацию, чтобы избежать недоразумений", - уточнили в администрации нацпарка.

Ранее в Сети распространилось фото акима сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Актюбинской области Ляззат Бердибаевой с тюльпанами в руках. Полицейские стали выяснять, принадлежат ли цветы, с которыми позировала чиновница, к видам, занесенным в Красную книгу.

По словам Ляззат Бердибаевой, цветы сорвали ее дочери, а она лишь сфотографировалась с ними. В итоге на госслужащую составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

В суде Ляззат Бердибаева свою вину не признала и рассказала, что дочери у нее примерные, сама она на госслужбе уже 18 лет и никогда не нарушала закон.

Поскольку полицейские, составляя протокол, не установили, где именно было совершено правонарушение, суд решил выехать в степь на место сбора цветов.

В итоге суд производство по делу прекратил ввиду отсутствия состава административного правонарушения в действиях женщины.

