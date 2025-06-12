Фото акима с тюльпанами: суд вынес решение по резонансному делу

В Актобе вынесли решение по делу о сорванных тюльпанах, с которыми сфотографировалась аким сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Ляззат Бердибаева, передает "Мой город".

12 июня суд огласил решение: административное дело в отношении Ляззат Бердибаевой прекратить в связи с отсутствием с ее стороны состава правонарушения.

Судья Айпатша Мусина обосновала это тем, что представитель полиции, составивший протокол, не установил место совершения правонарушения, в материалах не было подтверждения совершения правонарушения.

Суд по своей инициативе назначил ботаническую экспертизу и осмотрел место правонарушения. В протоколе указано место рядом с дорогой Кандыагаш - Журын, но стражи порядка сюда не выезжали. Как доказательство в деле имеется только фото, а специалисты по нему не определили вид тюльпанов.

Суд также вынес частное определение в адрес Департамента полиции Актюбинской области.

Напомним, в Сети распространилось фото акима сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Мугалжарского района Ляззат Бердибаевой с тюльпанами в руках. Полицейские стали выяснять, принадлежат ли цветы, с которыми позировала чиновница, к видам, занесенным в Красную книгу.

Аким района отметил, что по данному факту создали специальную комиссию. Он пояснил, что, по словам Ляззат Бердибаевой, цветы сорвали ее дочери, а она лишь сфотографировалась с ними.

В итоге на госслужащую составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

В суде Ляззат Бердибаева свою вину не признала и рассказала, что дочери у нее примерные, сама она на госслужбе уже 18 лет и никогда не нарушала закон. Детям она сказала, что цветы рвать нельзя, но букет они собрали до этого, пока женщина стелила дастархан.

Опрошенный судом специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщил, что не может сказать, относятся ли цветы на фото к редким и исчезающим видам растений, это дело специалистов института ботаники и фитоинтродукции, но им нужны живые цветы.

В институте ботаники и фитоинтродукции также не смогли установить, относятся ли цветы, которые сорвали дети Ляззат Бердибаевой, к редким и исчезающим видам растений.

Поскольку полицейские, составляя протокол, не установили, где именно было совершено правонарушение, суд решил выехать в степь на место сбора цветов.