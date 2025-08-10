Жара до +38 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в последний день недели

Синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье, 10 августа, в Астане, Алматы и Шымкенте. . Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается безоблачная погода. Температура днем поднимется до 35 градусов, а ночью опустится до 21 градусов. Скорость ветра составит 6,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 21 градусов, ночью температура снизится до 13 градусов. Скорость ветра – 3,1 м/с.

В Шымкенте сегодня также ясно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.

Напомним, ранее госметеослужба "Казгидромет" представила консультативный прогноз на август. Сообщалось, что с прохождением атмосферных фронтов по республике ожидаются дожди c грозами, на северо-западе, севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока и востока страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал, усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.

