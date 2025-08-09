Туман, грозы и жара: в регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье, 10 августа, большую часть страны накроет туман, также ожидаются грозы и ветер. А в ряде регионов температура воздуха поднимется до 40 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

10 августа в Акмолинской области ожидается туман - ночью и утром на западе, в центре региона.

На севере, юге, в центре Актюбинской области синоптики обещают грозу, днем - град и шквал. Ветер юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-18 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе и северо-востоке будет гроза. Ветер северо-западный на северо-востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза ожидается на севере, востоке, юге области Абай. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный, северный на юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 августа на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области будет ветер северо-восточный на юге области, временами порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

В южной половине Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области - высокая пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, западе области - высокая пожарная опасность.

В области Жетісу будет ветер - северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Туман прогнозируют в Павлодарской области - на западе, севере, востоке региона. Также на западе и юге Северо-Казахстанской области синоптики обещают туман.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

10 августа ночью и утром на севере, востоке Костанайской области будет туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 10 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.