Туман, грозы и жара: в регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Туман, грозы и жара: в регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

    Опубликовано:

    Туман на аллее в городе
    Туман. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В воскресенье, 10 августа, большую часть страны накроет туман, также ожидаются грозы и ветер. А в ряде регионов температура воздуха поднимется до 40 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    10 августа в Акмолинской области ожидается туман - ночью и утром на западе, в центре региона.

    На севере, юге, в центре Актюбинской области синоптики обещают грозу, днем - град и шквал. Ветер юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-18 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

    В Мангистауской области на западе и северо-востоке будет гроза. Ветер северо-западный на северо-востоке области 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Гроза ожидается на севере, востоке, юге области Абай. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный, северный на юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    10 августа на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области прогнозируется гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер западный, северо-западный на востоке, юге области 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге области Ұлытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность.

    В Карагандинской области будет ветер северо-восточный на юге области, временами порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

    В южной половине Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области - высокая пожарная опасность.

    На западе, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, западе области - высокая пожарная опасность.

    В области Жетісу будет ветер - северо-восточный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Туман прогнозируют в Павлодарской области - на западе, севере, востоке региона. Также на западе и юге Северо-Казахстанской области синоптики обещают туман.

    На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    10 августа ночью и утром на севере, востоке Костанайской области будет туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в Туркестанской области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Шымкент: 10 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Погода
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.