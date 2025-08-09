Жара до +38 ожидается в двух мегаполисах Казахстана в субботу

В субботу, 9 августа, в мегаполисах Казахстана будет без осадков, при этом сильную жару обещают жителям Алматы и Шымкента. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет малооблачно. Температура днем поднимется до 36 градусов, а ночью опустится до 22 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны обещают чистое небо. Днем воздух прогреется до 22 градусов, ночью температура снизится до 11 градусов. Скорость ветра - 6,0 м/с.

В Шымкенте сегодня также прогнозируют ясное небо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 38 градусов, ночью опустятся до 24 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,0 м/с.

Ранее мы писали, что 9 августа на большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, сильных дождей и палящей жары.

Также синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни, с 9 по 11 августа. Практически на всей территории страны ожидается понижение температуры.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.