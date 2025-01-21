Факт загрязнения Капшагайского водохранилища выявили полицейские

Природоохранная полиция Алматинской области выявила факт загрязнения воды в Капшагайском водохранилище моторным маслом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, природоохранная полиция Алматинской области выявила факт загрязнения воды в Капшагайском водохранилище. По версии следствия, житель прибрежной зоны вылил в водоем моторное масло.

Собраны доказательства экологического нарушения, материалы переданы в департамент экологии для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Загрязнение Капшагайского водохранилища. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

За загрязнение водоемов нарушителю грозит штраф до 160 МРП, общественные работы до 160 часов или арест до 40 суток.

"Напоминаем, что загрязнение водоемов наносит серьезный ущерб природе и может повлечь последствия. Призываем граждан быть внимательными к охране природы и сообщать о нарушениях", - обратились правоохранители к казахстанцам.

Напомним, летом прошлого года блогер из Актау записал видео, на котором продемонстрирован, предположительно, слив канализационной воды в Каспий. В департаменте экологии отреагировали на видео и прокомментировали ситуацию коротко: "Без комментариев. Видео старое". Сообщается, что в качестве доказательства эколог выслал фотографию, датируемую сегодняшним числом, где вода в канале - чистая. Однако отвечать на вопрос, насколько старое видео, чиновник не стал.

Также ранее жители села близ Кольсая в Алматинской области заявили, что бизнесмены сливают нечистоты из септика в реку. По их словам, это может привести к отравлению скота или сходу оползня.