Казахстанка дождалась исполнения заветной мечты прямо в зале суда

Осужденная за мошенничество женщина получила второй шанс и дождалась исполнения заветной мечты прямо в зале суда, где ее освободили по амнистии. Теперь она сможет обнять внучек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 49-летняя казахстанка, которая отбывала наказание за мошенничество, стала первой женщиной в Восточно-Казахстанской области, которую освободили по амнистии.

Исполнение заветной мечты произошло прямо в зале суда. Женщина вернется домой раньше на 5 месяцев благодаря амнистии.

В колонии минимальной безопасности, где она отбывала наказание и работала в хозяйственном блоке, ее будни были наполнены стиркой и глажкой.

"Но каждый вечер она выполняла один и тот же ритуал: перед сном доставала несколько фотографий. Это были ее внучки. Женщина мечтала о том дне, когда сможет заплести им косички, отвести в школу и просто быть рядом. Эти снимки, по ее словам, были талисманом и единственной надеждой", - рассказали в ДУИС.

Начальник отряда лично контролировал сбор всех необходимых документов для амнистии, шаг за шагом приближая осужденную к заветной цели. Благодаря этой кропотливой и системной работе женщина получила свой второй шанс.

"Наконец-то моя мечта сбудется - я увижусь с детьми, внучками! Хочу быть рядом. Больше никогда не повторю таких ошибок. Закон есть закон, я понесла наказание, сегодня же куплю билет в Астану, домой. Не совершайте опрометчивых поступков. Это того не стоит", - поделилась женщина сквозь слезы.

Ранее в ВКО у ворот колонии произошла трогательная встреча отца и сына, который провел четыре года в заключении. С матерью вышедший на свободу уже не сможет повидаться - женщина умерла, не дождавшись освобождения сына.

В Усть-Каменогорске амнистия дала второй шанс 18-летнему парню, осужденному за угон автомобиля на 1 год ограничения свободы. Прямо в зале суда после оглашения решения он был освобожден от отбывания наказания.

Также в Восточно-Казахстанской области по амнистии освободили 72-летнего мужчину, осужденного за наркопреступление. В колонии пенсионер отбыл 7 месяцев, а освободиться должен был к 2026 году. Узнав об освобождении, он заплакал в зале суда.

