Мать умерла, не дождавшись возвращения: отец прослезился на встрече с сыном в ВКО

У ворот колонии произошла трогательная встреча отца и сына, который провел четыре года в заключении. С матерью вышедший на свободу уже не сможет повидаться, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, кадры сплошного видеонаблюдения из колонии максимальной безопасности в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области запечатлели по-настоящему трогательный, но и горький момент: отец со слезами на глазах встретил своего сына, вышедшего на свободу после четырех лет заключения.

Мужчина, отбывавший срок за кражу, знал, что его мама умерла три года назад, не дождавшись его возвращения. Однако в такой долгожданный день боль утраты вспыхнула с новой силой.

"Мама не дождалась этого дня... Она так хотела тебя обнять", - сказал отец, не скрывая слез.

Четыре года назад мужчина попал за решетку, оставив дома любящую мать, отца, сестру и супругу. К сожалению, мать так и не смогла заключить его в свои объятия.

Встреча стала возможной благодаря не только ожиданию семьи, но и деятельности сотрудников колонии. На протяжении четырех лет с осужденным велась активная работа: ему оказывали психологическую помощь, проводили мероприятия по социальной реабилитации, помогали наладить и поддерживать связь с близкими.

"Именно благодаря этой системной поддержке мужчина смог выдержать испытание и выйти на свободу, готовый к новой жизни. На видео видно, как крепка его связь с семьей, которая оставалась с ним все эти годы", - отметили в ДУИС по ВКО.

Отец и супруга, которые все эти годы ждали его возвращения, наконец-то смогли обнять родного человека. Этот момент стал символом как долгожданного воссоединения семьи, так и глубокой боли от невосполнимой утраты.

Ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске амнистия дала второй шанс 18-летнему парню, осужденному за угон автомобиля на 1 год ограничения свободы. Прямо в зале суда после оглашения решения парень был освобожден от отбывания наказания.

Также в Восточно-Казахстанской области по амнистии освободили 72-летнего мужчину, осужденного за наркопреступление. В колонии пенсионер отбыл 7 месяцев, а освободиться должен был к 2026 году. Узнав об освобождении, он заплакал в зале суда.

16-летний подросток освободился по амнистии из учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних в Алматы. Отбыв 1 год и 3 месяца лишения свободы, подросток вышел на свободу и поехал к своей бабушке и братьям, которые его ждут.

