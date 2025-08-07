Мать умерла, не дождавшись возвращения: отец прослезился на встрече с сыном в ВКО

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Мать умерла, не дождавшись возвращения: отец прослезился на встрече с сыном в ВКО

    Опубликовано:

    Встреча отца и сына
    Встреча отца и сына. Фото: ДУИС по ВКО

    У ворот колонии произошла трогательная встреча отца и сына, который провел четыре года в заключении. С матерью вышедший на свободу уже не сможет повидаться, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, кадры сплошного видеонаблюдения из колонии максимальной безопасности в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области запечатлели по-настоящему трогательный, но и горький момент: отец со слезами на глазах встретил своего сына, вышедшего на свободу после четырех лет заключения.

    Мужчина, отбывавший срок за кражу, знал, что его мама умерла три года назад, не дождавшись его возвращения. Однако в такой долгожданный день боль утраты вспыхнула с новой силой.

    "Мама не дождалась этого дня... Она так хотела тебя обнять", - сказал отец, не скрывая слез.

    Четыре года назад мужчина попал за решетку, оставив дома любящую мать, отца, сестру и супругу. К сожалению, мать так и не смогла заключить его в свои объятия.

    Встреча стала возможной благодаря не только ожиданию семьи, но и деятельности сотрудников колонии. На протяжении четырех лет с осужденным велась активная работа: ему оказывали психологическую помощь, проводили мероприятия по социальной реабилитации, помогали наладить и поддерживать связь с близкими.

    "Именно благодаря этой системной поддержке мужчина смог выдержать испытание и выйти на свободу, готовый к новой жизни. На видео видно, как крепка его связь с семьей, которая оставалась с ним все эти годы", - отметили в ДУИС по ВКО.

    Отец и супруга, которые все эти годы ждали его возвращения, наконец-то смогли обнять родного человека. Этот момент стал символом как долгожданного воссоединения семьи, так и глубокой боли от невосполнимой утраты.

    Ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске амнистия дала второй шанс 18-летнему парню, осужденному за угон автомобиля на 1 год ограничения свободы. Прямо в зале суда после оглашения решения парень был освобожден от отбывания наказания.

    Также в Восточно-Казахстанской области по амнистии освободили 72-летнего мужчину, осужденного за наркопреступление. В колонии пенсионер отбыл 7 месяцев, а освободиться должен был к 2026 году. Узнав об освобождении, он заплакал в зале суда.

    16-летний подросток освободился по амнистии из учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних в Алматы. Отбыв 1 год и 3 месяца лишения свободы, подросток вышел на свободу и поехал к своей бабушке и братьям, которые его ждут.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.