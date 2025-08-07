Полицейский забрал цветы у пенсионерки и уехал с ними на служебной машине в Алматы (видео)

Департамент полиции Алматы начал служебную проверку из-за сотрудника, которого обвинили в том, что забрал цветы у пожилой женщины и уехал на служебной машине, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Zhest_kz опубликовали видео, на кадрах которого зафиксирован спор пенсионерки и полицейского.

"Полицейский отобрал у пожилой женщины букет цветов и молча унес в служебную машину. Пенсионерка пытается объясниться, а очевидец задает вопросы: "Зачем забирать товар?" После чего полицейский грузит цветы в багажник и уезжает на автомобиле. Женщина утверждает, что разрешение у неё есть, но показать не успела", - сказано в публикации.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что в отношении действий сотрудника, зафиксированных на видеозаписи, проводится служебная проверка.

"По ее результатам, виновное должностное лицо будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности. При этом отмечаем, что на данном участке неоднократно фиксировались факты стихийной торговли.

Всем гражданам, осуществлявшим незаконную торговлю, в том числе и данной женщине, неоднократно разъяснялись требования законодательства и выносились предупреждения", - сказано в сообщении.

В ДП добавили, что сотрудники должны действовать "строго в рамках своих полномочий".

Напомним, в МВД в начале 2023 года сообщали, что ведомством прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность. Отмечалось, что результаты подобных проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

В феврале 2023 года министерство поделилось первыми результатами проверки сотрудников полиции. Процедура показала эффективность. Так, обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.

В сентябре прошлого года стало известно, что проверку на добропорядочность начали внедрять в правоохранительных органах. Соответствующий проект закона был разработан Антикоррупционной службой.

Сообщалось также, что патрульных полицейских будут обучать жестовому языку, чтобы они были готовыми помочь людям с ограниченными возможностями в любой ситуации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.