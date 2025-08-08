"Пусть решат вопрос": недовольные актюбинские дольщики собрались у акимата (видео)

В Актобе вложившие деньги в строительство жилого дома горожане остались и без денег, и без жилья. Они призвали акимат обратить внимание на их проблему, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, стройкомпанию, которая собрала деньги, но так и не построила дома, уже признали виновной в мошенничестве. Но и после суда проблемы дольщиков не закончились – теперь препятствием стал владелец участка, на котором расположено недостроенное здание.

Недовольные происходящим дольщики собрались у областного акимата. На встречу пришло около полусотни человек.

"Я вложила 25 миллионов тенге. Пятый год пошел, а дома нет. Кто решит нашу проблему? Мы пришли к акимату именно за этим – пусть решат вопрос с нашей землей и домом. Здесь только половина всех пострадавших", - рассказала Марзия Жексенгалиева.

Люди рассказывают, что внесли деньги еще пять лет назад. Жилой комплекс должен был появиться в центре города, но стройка остановилась.

Руководители компании, которая собирала деньги, уже осуждены за мошенничество. Позже и другой инвестор угодил за решетку.

Теперь, когда местные власти готовы завершить строительство, появился новый барьер – владелец участка. По словам дольщиков, он тоже виновен в том, что люди годами остаются без крыши над головой. Чиновники уверяют: пока идет следствие, ничего сделать не могут.

"Из-за уголовного дела вопрос с землей пока не решен. Как только расследование завершится, участок будет полностью передан строительной компании "Актобе құрылыс", - сообщил главный специалист управления строительства Актюбинской области Айдос Жоламанов.

Источник: КТК

