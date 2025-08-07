Клад времен Золотой Орды нашли в Атырауской области

Редкие средневековые серебряные монеты нашли археологи в Атырауской области. Ориентировочно, они относятся к периоду Золотой Орды, передает Седьмой канал.

Как сообщает телеканал, во время раскопок на территории древнего городища "Ақтөбе-Лаэти" вблизи областного центра археологи обнаружили старинные монеты. По информации ученых, денежные знаки относятся к XIII веку и были отчеканены во времена хана Меңгу-Темира - правителя Золотой Орды, основанной в Улусе великого Джучи.

Средневековые деньги исследовал и известный российский профессор-нумизмат, который смог прочитать выбитые на них символы.

Кроме того, в ходе раскопок исследователи обнаружили глиняный сосуд, представляющий собой ценный археологический артефакт. Найдены и остатки древнего городища площадью 53 гектара.

В будущем на этом месте планируют открыть музей под открытым небом.

Напомним, ранее уникальную археологическую находку обнаружили ученые в области Ұлытау - недалеко от одноименного села найдены останки сакского воина эпохи железного века.

Также в июне сообщалось, что 25 новых памятников историко-культурного наследия, которые относятся к трем различным эпохам, обнаружили ученые в Карагандинской области.

В январе этого года в Атырауской области при раскопках кургана "Карабау-2" были найдены различные украшения, предметы, оружие и сосуды из керамики, а также останки людей.

Осенью прошлого года исследователи обнаружили в погребальных катакомбах Туркестанской области останки древнего воина и артефакты. Предполагается, что находкам около 2 тыс. лет.

