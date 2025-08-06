Казахстанец отказывался выходить из воды и не хотел садиться в лодку спасателей

В Уральске пытавшегося переплыть реку Жайык (Урал) мужчину спасли сотрудники МЧС. Правда, сперва он сопротивлялся посадке в лодку и отказывался выходить из воды, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в экстренные службы обратилась женщина и сообщила о том, что мужчина пытается переплыть реку.

"По прибытии спасателей мужчина отказывался выходить из воды и сопротивлялся посадке в лодку спасателей. В результате разъяснительной работы, проведенной специалистами, гражданин успокоился и был выведен на берег без угрозы для жизни", - отметили в МЧС.

После завершения спасательной операции в отношении казахстанца составили административный протокол по соответствующей статье КоАП РК.

МЧС призвало всех граждан строго соблюдать правила безопасности на воде и не относиться халатно к собственной жизни.

Ранее в Жамбылской области успешно завершились поисково-спасательные работы. Спустя 2 часа нашли мужчину, который оставил свои вещи на берегу и исчез, что вызвало беспокойство у местных жителей.

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