ЧП на реке Есиль: плававший в запрещенном месте житель Астаны едва не утонул
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В Астане едва не утонул мужчина, которого спасли несколько военнослужащих. В итоге, ему даже не потребовалась медицинская помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
По данным пресс-службы министерства, военнослужащие МЧС предотвратили возможную трагедию в столице.
Отмечается, что в ходе рейда военнослужащие воинской части 52859 имени М. Мамраева Владислав Ярилин и Касымхан Кошкар заметили мужчину, который тонул в запрещенном для купания месте.
"Мужчина 1992 года рождения был извлечен из воды и доставлен на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась", - рассказали в МЧС.
Ранее спасатели предупреждали, что при купании недопустимо:
- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Если тонет человек:
- Сразу громко зовите на помощь: "Человек тонет!"
- Попросите вызвать спасателей и "скорую помощь".
- Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.
- Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега.
Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого.
В прошлом месяце мы писали, что в Астане выпивший мужчина одетым плыл по реке Есиль и начал тонуть. На помощь ему пришли спасатели.
В мае этого года в Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2267103-chp-na-reke-esil-v-mchs-rasskazali-o-spasenii-tonushchego-zhitelya-astany/
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