ЧП на реке Есиль: плававший в запрещенном месте житель Астаны едва не утонул

В Астане едва не утонул мужчина, которого спасли несколько военнослужащих. В итоге, ему даже не потребовалась медицинская помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

По данным пресс-службы министерства, военнослужащие МЧС предотвратили возможную трагедию в столице.

Отмечается, что в ходе рейда военнослужащие воинской части 52859 имени М. Мамраева Владислав Ярилин и Касымхан Кошкар заметили мужчину, который тонул в запрещенном для купания месте.

"Мужчина 1992 года рождения был извлечен из воды и доставлен на берег. Медицинская помощь ему не потребовалась", - рассказали в МЧС.

Ранее спасатели предупреждали, что при купании недопустимо:

плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин; нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна; приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам; прыгать в воду с лодок, катеров, причалов; хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

Если тонет человек:

Сразу громко зовите на помощь: "Человек тонет!"

Попросите вызвать спасателей и "скорую помощь".

Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.

Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега.

Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого.

В прошлом месяце мы писали, что в Астане выпивший мужчина одетым плыл по реке Есиль и начал тонуть. На помощь ему пришли спасатели.

В мае этого года в Астане мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться, однако начал тонуть. Приехавшие на вызов полицейские вытащили его из воды.

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