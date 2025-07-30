Жители нашли вещи на берегу реки и забили тревогу в Жамбылской области

В Жамбылской области успешно завершились поисково-спасательные работы. Спустя 2 часа нашли мужчину, который оставил свои вещи на берегу и исчез, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня вблизи села Толе би на берегу реки Шу спасатели МЧС провели поисково-спасательные работы по сообщению о возможном происшествии.

"На берегу были обнаружены личные вещи, что вызвало беспокойство у местных жителей", - пояснили в ведомстве.

К месту незамедлительно направили силы и средства подразделения ДЧС.

Через 2 часа поисковых работ мужчину 1994 года рождения нашли на берегу, на расстоянии 6 км от места обнаружения его личных вещей. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину передали сотрудникам полиции.

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