Жители нашли вещи на берегу реки и забили тревогу в Жамбылской области
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В Жамбылской области успешно завершились поисково-спасательные работы. Спустя 2 часа нашли мужчину, который оставил свои вещи на берегу и исчез, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня вблизи села Толе би на берегу реки Шу спасатели МЧС провели поисково-спасательные работы по сообщению о возможном происшествии.
"На берегу были обнаружены личные вещи, что вызвало беспокойство у местных жителей", - пояснили в ведомстве.
К месту незамедлительно направили силы и средства подразделения ДЧС.
Через 2 часа поисковых работ мужчину 1994 года рождения нашли на берегу, на расстоянии 6 км от места обнаружения его личных вещей. Отмечается, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину передали сотрудникам полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270433-zhiteli-nashli-veshchi-na-beregu-reki-i-zabili-trevogu-v-zhambylskoy-oblasti/
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