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    Бывшему военному не хватило денег для покупки квартиры и он подал в суд в Таразе

    Опубликовано:

    Грустный мужчина в военной форме
    Военнослужащий. Иллюстративное фото: Sinenkiy / Getty Images

    В Таразе защитили права бывшего военнослужащего на единовременную жилищную выплату не только на него, но и на всех членов его семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрел СМАС Жамбылской области.

    Истец проходил воинскую службу в войсковой части с января 2005 года в звании "младший сержант" в должности специалиста инфекционного отделения.

    В марте 2018 года истца уволили в запас в связи с достижением предельного возраста воинской службы.

    В апреле 2021 года мужчина обратился к командованию воинской части с рапортом о выплате ему и членам его семьи в составе четырех человек единовременной жилищной выплаты.

    В сентябре 2021 года протоколом жилищной комиссии было принято решение о выплате бывшему военнослужащему более 5,5 млн тенге. Казахстанец в иске пояснил, что указанная сумма выплачена без учета иждивенцев - двух детей и жены.

    "Семья истца проживает в ведомственной квартире воинской части, откуда их выселяют. Полученных денег не хватает для покупки квартиры", - отметили в суде.

    В ходе судебного разбирательства командир части, являющийся председателем жилищной комиссии, признал иск.

    Суд признал протокол незаконным и обязал жилищную комиссию пересмотреть его с учетом всех документов и норм законодательства, действовавшего на момент подачи рапорта.

    С ответчика взыскали государственную пошлину. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Атырауской области семья с 6 детьми и 2 квартирами добилась через суд возобновления жилищных выплат. Площадь их жилья оказалась на 7 кв. м. меньше положенного и составила 137,1 вместо 144 кв. м.

    В Кызылординской области защитили жилищные права сотрудника госоргана со стажем более 20 лет. Ранее женщине отказали в предоставлении единовременной жилищной выплаты.

    Житель Атырауской области, сотрудник Пограничной службы КНБ, подал иск к работодателю из-за полученного отказа в жилищной выплате. Суд установил, что мужчина вправе претендовать на жилищные выплаты с момента подачи рапорта.

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