Семья с 2 квартирами получает жилищные выплаты в Атырау

Семья с 6 детьми и 2 квартирами добилась возобновления жилищных выплат, так как площадь их жилья на 7 кв. м. меньше положенного, передает NUR.KZ со ссылкой на Атырауский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, судебная коллегия по административным делам Атырауского областного суда рассмотрела административное дело по жилищному спору.

Было установлено, что истец находится на службе с 2000 года, состоит в браке и имеет шестерых несовершеннолетних детей.

Супруга мужчины в 2010 году приобрела квартиру в ипотеку сроком до 2027 года под залог квартиры.

В 2018 году принято протокольное решение жилищной комиссии о признании истца и его семьи нуждающимися в жилье.

В 2020 году в целях улучшения жилищных условий казахстанец приобрел ипотечное жилье. В 2023 году по результатам государственного аудита жилищные выплаты ему прекратили.

СМАС принял решение об удовлетворении иска. Коллегия согласилась, поскольку судом обоснованно учтено, что супруга истца награждена подвеской "Күміс алқа".

"Применен п.11 гл.2 "Правил исчисления жилищных выплат сотрудницам специальных государственных органов" №1727 от 28.12.2012 года, предусматривающий, что площадь претендуемого жилья определяется из расчета 18 кв. м. полезной площади на каждого члена семьи. Соответственно, семье истца положено 144 кв. м., тогда как площадь двух квартир вместе составила 137,1 кв. м., то есть меньше положенного", - пояснили в суде.

Коллегия дополнительно установила нарушение принципа охраны права на доверие. Так, на протяжении пяти лет, будучи признанным нуждающимся в жилье, истец получал текущие жилищные выплаты, которые, при неизменности жилищ, состояния истца и его семьи, затем были прекращены.

Судебные акты уже вступили в силу и исполнены.

Ранее в Алматинской области суд защитил жилищные права многодетной матери - ей обязаны предоставить квартиру из госжилфонда, несмотря на уже купленное жилье. 46-летняя жительница Қонаева, мать шестерых детей, состоящая в зарегистрированном браке, с февраля 2015 года состояла в очереди.

А в Костанае семье с 5 детьми выдали 3-комнатную квартиру. Но через 3 месяца отдел жилищных отношений акимата потребовал вернуть квартиру обратно, ссылаясь на ошибочность ее выделения и обещая в будущем предоставить другое жилье. Однако после семью и вовсе сняли с очереди.