Чиновница выиграла суд по выплатам в Кызылординской области

В Кызылординской области защитили жилищные права сотрудника госоргана со стажем более 20 лет. Ранее женщине отказали в предоставлении жилищной выплаты, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина обратилась в суд с административным иском о признании незаконным решения жилищной комиссии и отказа в предоставлении единовременной жилищной выплаты.

В своем иске она указала, что более 20 лет непрерывно работала в государственном органе и не пользовалась предоставленными государством гарантиями в виде получения жилищных выплат.

Когда она обратилась с просьбой о предоставлении единовременной жилищной выплаты, в ответе государственного органа было указано об отсутствии оснований для ее предоставления.

"Согласно Закону "О жилищных отношениях", получатель жилищных выплат использует имеющиеся на личном специальном счете деньги на основе соответствующих договоров, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, в целях приобретения в собственность жилища, в том числе с рассрочкой платежей или использованием ипотечного кредита (займа), погашения ранее полученного ипотечного кредита (займа)", - уточнили в суде.

Женщина приобрела квартиру на основании договора банковского займа. Срок погашения займа установлен до 2027 года. Указанное жилье было заложено в качестве обеспечения по договору залога жилищных строительных сбережений.

"Кроме того, заявление о предоставлении единовременной жилищной выплаты должно было рассматриваться жилищной комиссией, а не руководителем государственного органа. В данном случае заявление истца не было рассмотрено надлежащим органом", - уточнили в суде.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска.

Суд отменил протокольное решение жилищной комиссии государственного органа об отказе в предоставлении жилищных выплат и обязал государственный орган восстановить нарушенные права и законные интересы истца.

Ранее стало известно, что Атырау семья с 6 детьми и 2 квартирами добилась возобновления жилищных выплат. Выяснилось, что семье положено 144 кв. м жилья, тогда как площадь двух квартир вместе составила 137,1 кв. м, то есть была меньше положенного.

Также житель Атырауской области, сотрудник Пограничной службы КНБ, подал иск к работодателю из-за полученного отказа в жилищной выплате. Суд установил, что мужчина вправе претендовать на жилищные выплаты с момента подачи рапорта.

В Карагандинской области военнослужащий судился с РГУ "Войсковая часть" Минобороны РК и добился положенных ему и его семье жилищных выплат. Мужчина проходил воинскую службу на различных должностях в войсковых частях Министерства обороны РК, а его выслуга составила более 20 лет.