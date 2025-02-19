Пограничник из-за денег подал иск к КНБ

Житель Атырауской области, сотрудник Пограничной службы КНБ, подал иск к работодателю из-за полученного отказа в жилищной выплате, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иски сотрудников к своим работодателям об оспаривании протокольных решений жилищных комиссий значительно уменьшились в 2024 году.

Все же два дела дошли до апелляционной инстанции, где они и вступили в законную силу. На этот раз истцами были сотрудники Пограничной службы КНБ.

Установлено, что один из истцов состоит на службе с 2006 года, женат и имеет троих детей. Вместе с супругой он приобрел ипотечное жилье, которое находится в залоге у банка, а другого жилья у них нет.

СМАС принял решение об удовлетворении иска. Коллегия согласилась, поскольку принятый судебный акт позволил сотруднику Погранслужбы реализовать свое право на жилище в соответствии с законодательством, а решение жилищной комиссии основано на неверном толковании Закона "О жилищных отношениях".

Действительно, банковский заем был получен в 2012 году, однако ответчик не учел, что заем подлежит выплате до 2032 года.

"Положения Закона введены с 2018 году, то есть на момент обращения с рапортом в январе 2024 года действовали, при этом срок погашения займа не истек. С учетом обстоятельств дела, истец вправе претендовать на жилищные выплаты с момента подачи рапорта", - отметили в суде.

По делу вынесли частное определение.

"Установлено нарушение статьи 91 АППК. Так, жалоба истца на протокольное решение жилищной комиссии рассмотрена должностным лицом, ранее председательствовавшем в комиссии, которая отказала в жилищной выплате", - объяснили в суде.

Судебные акты вступили в силу и исполнены. По частному определению должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что в Западно-Казахстанской области полковник в отставке подал в суд на КНБ, где проработал четверть века. Его иск был удовлетворен, а нарушенные права восстановлены. Суд установил, что мужчина обладает правом на получение единовременной жилищной выплаты за весь период службы.

А в Карагандинской области военнослужащий судился с РГУ "Войсковая часть" Минобороны РК и добился положенных ему и его семье жилищных выплат. Мужчина проходил воинскую службу на различных должностях в войсковых частях Министерства обороны РК, а его выслуга составила более 20 лет.