"Это подтасовка": Амантай-кажы прокомментировал инцидент с падением женщины с лестницы
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Скандально известный активист Амантай-кажы впервые прокомментировал обвинения женщины, которая ранее заявила, что он столкнул ее с лестницы, передает NUR.KZ.
Амантай-кажы сегодня появился на прощании с космонавтом Талгатом Мусабаевым в Алматы. Также он согласился прокомментировать недавний скандал, когда его обвинили в нападении на женщину. На вопрос журналиста о том, толкал ли он женщину, Амантай-кажы заявил, что это "подтасовка".
"Я к этому отношения не имею. Это подтасовка. Там же кадры показывают, как она падает - меня там нет и не было. Я что могу сказать? Я в пятницу пришел, как всегда, в 6 часов утра на стадион. Она выходит из кабинета, неудобно даже говорить, обнимает меня. Я руку оттолкнул, она, видимо, думала, что упадет, я ее подниму.
Я не стал, пошел, позанимался, пришел - она сидит, чай пьет. И все. Это у них маленькая зарплата. Кто-то ее купил за деньги. Потом я пришел в больницу сразу, я же человек. А там врачи говорят: "Мы ее посмотрели". Она сидит", - рассказал свою версию активист.
В произошедшем он винит "коррупционеров".
"А это нужно коррупции. Я скажу, вот это чиновники, чинушники, которые далеки от народа, они вообще ревностно относятся, что я легко с народом. А их миллионы встречают, понимаете? Борьба с коррупцией продолжается. Аллах меня поддерживает, Аллах меня поднял на вершину", - заявил Амантай-кажы.
Напомним, ранее в Сети распространилось видео с утверждением, что в Алматы активист Амантай-кажы столкнул женщину с лестницы. Публикацию прокомментировали в полиции. Позже публикацию прокомментировали в полиции.
Позже выяснилось, что женщиной, которая обвинила общественника Амантая-кажы в том, что он столкнул ее с лестницы, оказалась 76-летняя пенсионерка. Пожилая женщина тогда поступила в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она перенесла операцию, которая длилась четыре часа.
Она также заверяла, что в то утро столкнулась у входа в здание с Амантай-кажы, поздоровалась с ним, но тот якобы толкнул пенсионерку.
Также сообщалось, что Амантаю-кажы грозит до двух лет тюрьмы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272569-eto-podtasovka-amantay-kazhy-otvetil-na-obvineniya-v-napadenii-na-upavshuyu-s-lestnicy-zhenshchinu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах