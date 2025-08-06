"Это подтасовка": Амантай-кажы прокомментировал инцидент с падением женщины с лестницы

Скандально известный активист Амантай-кажы впервые прокомментировал обвинения женщины, которая ранее заявила, что он столкнул ее с лестницы, передает NUR.KZ.

Амантай-кажы сегодня появился на прощании с космонавтом Талгатом Мусабаевым в Алматы. Также он согласился прокомментировать недавний скандал, когда его обвинили в нападении на женщину. На вопрос журналиста о том, толкал ли он женщину, Амантай-кажы заявил, что это "подтасовка".

"Я к этому отношения не имею. Это подтасовка. Там же кадры показывают, как она падает - меня там нет и не было. Я что могу сказать? Я в пятницу пришел, как всегда, в 6 часов утра на стадион. Она выходит из кабинета, неудобно даже говорить, обнимает меня. Я руку оттолкнул, она, видимо, думала, что упадет, я ее подниму.

Я не стал, пошел, позанимался, пришел - она сидит, чай пьет. И все. Это у них маленькая зарплата. Кто-то ее купил за деньги. Потом я пришел в больницу сразу, я же человек. А там врачи говорят: "Мы ее посмотрели". Она сидит", - рассказал свою версию активист.

В произошедшем он винит "коррупционеров".

"А это нужно коррупции. Я скажу, вот это чиновники, чинушники, которые далеки от народа, они вообще ревностно относятся, что я легко с народом. А их миллионы встречают, понимаете? Борьба с коррупцией продолжается. Аллах меня поддерживает, Аллах меня поднял на вершину", - заявил Амантай-кажы.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео с утверждением, что в Алматы активист Амантай-кажы столкнул женщину с лестницы. Публикацию прокомментировали в полиции. Позже публикацию прокомментировали в полиции.

Позже выяснилось, что женщиной, которая обвинила общественника Амантая-кажы в том, что он столкнул ее с лестницы, оказалась 76-летняя пенсионерка. Пожилая женщина тогда поступила в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она перенесла операцию, которая длилась четыре часа.

Она также заверяла, что в то утро столкнулась у входа в здание с Амантай-кажы, поздоровалась с ним, но тот якобы толкнул пенсионерку.

Также сообщалось, что Амантаю-кажы грозит до двух лет тюрьмы.

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