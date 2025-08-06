"Это подтасовка": Амантай-кажы прокомментировал инцидент с падением женщины с лестницы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Это подтасовка": Амантай-кажы прокомментировал инцидент с падением женщины с лестницы

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Амантай-кажы
    Амантай-кажы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    Скандально известный активист Амантай-кажы впервые прокомментировал обвинения женщины, которая ранее заявила, что он столкнул ее с лестницы, передает NUR.KZ.

    Амантай-кажы сегодня появился на прощании с космонавтом Талгатом Мусабаевым в Алматы. Также он согласился прокомментировать недавний скандал, когда его обвинили в нападении на женщину. На вопрос журналиста о том, толкал ли он женщину, Амантай-кажы заявил, что это "подтасовка".

    "Я к этому отношения не имею. Это подтасовка. Там же кадры показывают, как она падает - меня там нет и не было. Я что могу сказать? Я в пятницу пришел, как всегда, в 6 часов утра на стадион. Она выходит из кабинета, неудобно даже говорить, обнимает меня. Я руку оттолкнул, она, видимо, думала, что упадет, я ее подниму.

    Я не стал, пошел, позанимался, пришел - она сидит, чай пьет. И все. Это у них маленькая зарплата. Кто-то ее купил за деньги. Потом я пришел в больницу сразу, я же человек. А там врачи говорят: "Мы ее посмотрели". Она сидит", - рассказал свою версию активист.

    В произошедшем он винит "коррупционеров".

    "А это нужно коррупции. Я скажу, вот это чиновники, чинушники, которые далеки от народа, они вообще ревностно относятся, что я легко с народом. А их миллионы встречают, понимаете? Борьба с коррупцией продолжается. Аллах меня поддерживает, Аллах меня поднял на вершину", - заявил Амантай-кажы.

    Напомним, ранее в Сети распространилось видео с утверждением, что в Алматы активист Амантай-кажы столкнул женщину с лестницы. Публикацию прокомментировали в полиции. Позже публикацию прокомментировали в полиции.

    Позже выяснилось, что женщиной, которая обвинила общественника Амантая-кажы в том, что он столкнул ее с лестницы, оказалась 76-летняя пенсионерка. Пожилая женщина тогда поступила в больницу с переломом тазобедренного сустава. Она перенесла операцию, которая длилась четыре часа.

    Она также заверяла, что в то утро столкнулась у входа в здание с Амантай-кажы, поздоровалась с ним, но тот якобы толкнул пенсионерку.

    Также сообщалось, что Амантаю-кажы грозит до двух лет тюрьмы.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.