Прощание с космонавтом Талгатом Мусабаевым началось в Алматы (фото)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В Алматы началось прощание с народным героем, летчиком, космонавтом Талгатом Мусабаевым, передает корреспондент NUR.KZ. О его смерти стало известно 4 августа.
Прощание проходит в Доме армии в Алматы, перед которым выстроился почетный караул. На траурное мероприятие пришли родные и близкие космонавта.
Также присутствовали казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Айдын Аимбетов, россиянин Сергей Крикалев.
Замечен среди пришедших попрощаться и Амантай кажы. В зал прощания с Талгатом Мусабаевым образовалась очередь.
Попрощаться с космонавтом пришли и представители акимата, председатель маслихата Меиржан Отыншиев.
Также пришли экс-председатель общественного совета Алматы Рахман Алшанов, мажилисмен Азат Перуашев.
Соболезнования родным покойного космонавта выразила внучка легендарного генерала И.В. Панфилова - Алуа Байкадамова.
"К сожалению, мы лично не были знакомы. Конечно, утрата большая. Надо понимать, что это все же дважды герой - герой Казахстана, герой России. Мы видели, что приехали из России почтить его память. Это потеря, очень тяжелая потеря.
Я выражаю соболезнования всем родным, близким, всем, кто был знаком с ним, кто поддерживал отношения", - сказала заместитель начальника военно-патриотического центра вооруженных сил Республики Казахстан, начальник музея боевой славы, заслуженный деятель Алуа Байкадамова.
После этого состоялось прощание уже на улице, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Тобут с телом Мусабаева вынесли под звуки военного оркестра.
Слова соболезнования высказал государственный советник Ерлан Карин.
"Хочу проводить в последний путь своего товарища. Прибыли наши друзья, герои-космонавты, большое вам спасибо", - сообщил Карин.
Он зачитал телеграмму со словами соболезнований от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Согласно информации ИПС "Параграф", Мусабаев Талгат Амангельдиевич родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области.
Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности "Техническая эксплуатация авиационного радиооборудований", Алма-Атинский аэроклуб Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.
Являлся доктором технических наук, академиком Российской академии естественных наук, академиков Международной академии астронавтики.
В разные годы работал инженером радиооборудования авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации, заместителем командира летного отряда, пилотом, космонавтом-исследователем, бортинженером экипажа основной экспедиции ЭО-16 на космическом корабле "Союз ТМ-19" на орбитальный комплекс "Мир".
В 2007 году возглавлял аэрокосмический комитет Министерства образования и науки Казахстана. С 2007 по 2014 год - председатель Национального космического агентства Республики Казахстан.
2014-2016 год - председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С 2017 по 2023 год был депутатом сената парламента Казахстана, членом Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.
Имел множество государственных наград и званий, в том числе "Халық Қаһарманы" (Народный Герой Республики Казахстан), герой Российской Федерации.
Награжден также орденом Дружбы Народов, австрийским орденом "Серебряный орел", российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III и II степеней, орденом "Отан", орденом "Петра Великого I степени", медалью НАСА "За космический полет".
Напомним, 4 августа стало известно о смерти Талгата Мусабаева, ему было 74 года. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким летчика-космонавта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272482-proshchanie-s-kosmonavtom-talgatom-musabaevym-nachalos-v-almaty/
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