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    Прощание с космонавтом Талгатом Мусабаевым началось в Алматы (фото)

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Прощание с Талгатом Мусабаевым
    Прощание с Талгатом Мусабаевым. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    В Алматы началось прощание с народным героем, летчиком, космонавтом Талгатом Мусабаевым, передает корреспондент NUR.KZ. О его смерти стало известно 4 августа.

    Прощание проходит в Доме армии в Алматы, перед которым выстроился почетный караул. На траурное мероприятие пришли родные и близкие космонавта.

    Прощание с Талгатом Мусабаевым
    Прощание с Талгатом Мусабаевым. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Также присутствовали казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Айдын Аимбетов, россиянин Сергей Крикалев.

    Прощание с Талгатом Мусабаевым
    Прощание с Талгатом Мусабаевым. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Замечен среди пришедших попрощаться и Амантай кажы. В зал прощания с Талгатом Мусабаевым образовалась очередь.

    Прощание с Талгатом Мусабаевым
    Прощание с Талгатом Мусабаевым. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Попрощаться с космонавтом пришли и представители акимата, председатель маслихата Меиржан Отыншиев.

    Прощание с Талгатом Мусабаевым
    Прощание с Талгатом Мусабаевым. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Также пришли экс-председатель общественного совета Алматы Рахман Алшанов, мажилисмен Азат Перуашев.

    Прощание с Талгатом Мусабаевым
    Прощание с Талгатом Мусабаевым, депутат Азат Перуашев. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Соболезнования родным покойного космонавта выразила внучка легендарного генерала И.В. Панфилова - Алуа Байкадамова.

    "К сожалению, мы лично не были знакомы. Конечно, утрата большая. Надо понимать, что это все же дважды герой - герой Казахстана, герой России. Мы видели, что приехали из России почтить его память. Это потеря, очень тяжелая потеря.

    Прощание с Талгатом Мусабаевым
    Прощание с Талгатом Мусабаевым. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Я выражаю соболезнования всем родным, близким, всем, кто был знаком с ним, кто поддерживал отношения", - сказала заместитель начальника военно-патриотического центра вооруженных сил Республики Казахстан, начальник музея боевой славы, заслуженный деятель Алуа Байкадамова.

    Вынос тобута с телом Талгата Мусабаева
    Вынос тобута с телом Талгата Мусабаева. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    После этого состоялось прощание уже на улице, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Тобут с телом Мусабаева вынесли под звуки военного оркестра.

    Вынос тобута с телом Талгата Мусабаева
    Вынос тобута с телом Талгата Мусабаева. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Слова соболезнования высказал государственный советник Ерлан Карин.

    "Хочу проводить в последний путь своего товарища. Прибыли наши друзья, герои-космонавты, большое вам спасибо", - сообщил Карин.

    Ерлан Карин на церемонии прощания с Талгатом Мусабаевым
    Ерлан Карин на церемонии прощания с Талгатом Мусабаевым. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Он зачитал телеграмму со словами соболезнований от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Вынос тобута с телом Талгата Мусабаева
    Вынос тобута с телом Талгата Мусабаева. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Согласно информации ИПС "Параграф", Мусабаев Талгат Амангельдиевич родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области.

    Портрет Талгата Мусабаева
    Портрет Талгата Мусабаева. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    Окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации имени Ленинского комсомола по специальности "Техническая эксплуатация авиационного радиооборудований", Алма-Атинский аэроклуб Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации.

    Являлся доктором технических наук, академиком Российской академии естественных наук, академиков Международной академии астронавтики.

    Прощание с Талгатом Мусабаевым
    Прощание с Талгатом Мусабаевым. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    В разные годы работал инженером радиооборудования авиационного отряда воздушных сообщений гражданской авиации, заместителем командира летного отряда, пилотом, космонавтом-исследователем, бортинженером экипажа основной экспедиции ЭО-16 на космическом корабле "Союз ТМ-19" на орбитальный комплекс "Мир".

    В 2007 году возглавлял аэрокосмический комитет Министерства образования и науки Казахстана. С 2007 по 2014 год - председатель Национального космического агентства Республики Казахстан.

    Прощание с Талгатом Мусабаевым
    Прощание с Талгатом Мусабаевым. Фото: Юлия Абрамова/NUR.KZ

    2014-2016 год - председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. С 2017 по 2023 год был депутатом сената парламента Казахстана, членом Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

    Имел множество государственных наград и званий, в том числе "Халық Қаһарманы" (Народный Герой Республики Казахстан), герой Российской Федерации.

    Награжден также орденом Дружбы Народов, австрийским орденом "Серебряный орел", российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III и II степеней, орденом "Отан", орденом "Петра Великого I степени", медалью НАСА "За космический полет".

    Напомним, 4 августа стало известно о смерти Талгата Мусабаева, ему было 74 года. Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким летчика-космонавта.

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